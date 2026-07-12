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استاندار مازندران با بیان اینکه تنها ۲۹ درصد آبهای سطحی استان مهار میشود، بر تسریع در اجرای طرحهای توسعه منابع آب و ساخت سدهای زارمرود و کسیلیان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، استاندار مازندران در ادامه بازدید از دستگاههای اجرایی استان، با حضور در شرکت آب منطقهای مازندران، ضمن دیدار با کارکنان، آخرین وضعیت طرحهای توسعه منابع آب و پروژههای زیربنایی این حوزه را بررسی کرد.
مهدی یونسی رستمی در این نشست با اشاره به اینکه تنها ۲۹ درصد آبهای سطحی مازندران مهار میشود، گفت: این در حالی است که میانگین مهار آبهای سطحی در کشور ۴۵ درصد است و برای جبران این فاصله باید اجرای طرحهای زیرساختی با جدیت دنبال شود.
وی با تأکید بر استفاده بهینه از آببندانها و توسعه رویکردهای علمی در مدیریت منابع آب، افزود: با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود میتوان مصرف آب را به شکل مؤثری مدیریت کرد.
استاندار مازندران، پیگیری ساخت سدهای زارمرود ساری و کسیلیان سوادکوه را از اولویتهای استان برشمرد و اظهار کرد: توسعه زیرساختهای آبی، زمینه حضور مؤثر سرمایهگذاران و رونق فعالیتهای اقتصادی را فراهم میکند.
یونسی رستمی با بیان اینکه توسعه زیرساختها در مرکز و شرق مازندران در اولویت قرار دارد، تصریح کرد: مدیریت ارشد استان توسعه متوازن و یکپارچه مازندران را دنبال میکند.
در ادامه این نشست، مدیرعامل شرکت آب منطقهای مازندران با اشاره به اجرای طرحهای مهم توسعه منابع آب گفت: مجموع اعتبارات حوزه آب منطقهای استان در سال ۱۴۰۵ حدود ۶ هزار میلیارد تومان است که میتواند روند اجرای طرح های زیربنایی را شتاب بخشد.
حیدر داوودیان افزود: با حمایت استاندار مازندران و همراهی نمایندگان مجلس، موافقت اصولی دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد تومانی برای طرح آبرسانی ساری و میاندورود اخذ شده و تاکنون چهار کیلومتر از خط انتقال ۲۰ کیلومتری این طرح اجرا شده است.
وی گفت: با بهرهبرداری از این طرح، روزانه ۱۶۵ لیتر بر ثانیه آب تصفیهشده از تصفیهخانه آب آشامیدنی ساری به شبکه توزیع آب شهرستان میاندورود منتقل خواهد شد.