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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از همراهی دانشگاهها و مراکز علمی و قرارگاه شهید علمالهدی در خدمترسانی به زائران وداع و تشییع رهبر شهید قدردانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قدردانی از همراهی دانشگاهها و مراکز علمی و قرارگاه شهید علمالهدی در خدمترسانی به زائران، افزود: آنچه در مراسم تشییع شاهد بودیم، جلوهای از یک حضور مردمی، عاطفی و کمنظیر بود.
در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش عملکرد ستاد وزارت علوم، دانشگاهها، پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی درباره اقدامات انجام شده برای اسکان، پذیرایی و خدماترسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه و روند هماهنگی و مشارکت گسترده دانشگاهیان در این رویداد بررسی شد.