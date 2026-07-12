وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از همراهی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و قرارگاه شهید علم‌الهدی در خدمت‌رسانی به زائران وداع و تشییع رهبر شهید قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با قدردانی از همراهی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و قرارگاه شهید علم‌الهدی در خدمت‌رسانی به زائران، افزود: آنچه در مراسم تشییع شاهد بودیم، جلوه‌ای از یک حضور مردمی، عاطفی و کم‌نظیر بود.

در جلسه شورای معاونان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش عملکرد ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی درباره اقدامات انجام شده برای اسکان، پذیرایی و خدمات‌رسانی به زائران مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب ارائه و روند هماهنگی و مشارکت گسترده دانشگاهیان در این رویداد بررسی شد.