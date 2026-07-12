شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از برگزاری سه مراسم بزرگداشت قائد شهید امّت، حضرت آیت‌الله العظمی امام سید علی حسینی خامنه‌ای (قدس‌الله‌نفس‌الزکیه) و شهدای خانواده والامقام آقای شهید ایران در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (سلام‌الله‌علیها) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن دعوت از مردم مؤمن و ولایت‌مدار استان برای حضور در این آیین‌ها، اعلام کرد:

نخستین مجلس بزرگداشت امشب، یکشنبه ۲۱ تیرماه، پس از نماز مغرب و عشا به میزبانی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، شورای عالی و مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در شبستان حضرت امام خمینی (رحمةالله‌علیه) حرم مطهر برگزار می‌شود.

دومین مجلس بزرگداشت نیز دوشنبه ۲۲ تیرماه پس از نماز مغرب و عشا از سوی قوای سه‌گانه در همین مکان برگزار خواهد شد.

همچنین سومین مجلس بزرگداشت، پنجشنبه ۲۵ تیرماه پس از نماز مغرب و عشا به دعوت حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی (دامت برکاته) در شبستان حضرت امام خمینی (رحمةالله‌علیه) حرم مطهر بانوی کرامت برگزار می‌شود.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم از عموم مردم دعوت کرده است با حضور در این آیین‌ها، یاد و راه قائد شهید امّت و شهدای خانواده والامقام آقای شهید ایران را گرامی بدارند.