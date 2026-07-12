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رئیسکل دادگستری لرستان بر استفاده از ظرفیتهای علمی و تخصصی نخبگان حقوقی در تصمیم های قضایی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجتالاسلام سعید شهواری، با تأکید بر ضرورت پیوند میان قانون و دانش، گفت: تصمیمگیریهای قضایی باید در سایه ی مشورتهای علمی و استفاده از تجارب نخبگان حقوقی انجام شود.
رئیسکل دادگستری لرستان افزود:دستگاه قضایی باید به عنوان یک نهاد پویا، از ظرفیتهای علمی، پژوهشی و تجربی نخبگان استان،در حوزه های دانشگاهی و تخصصی، به شکلی نظاممند بهره بگیرد.
وی با تأکید بر اهمیت مشورت در فرآیندهای مدیریتی و قضایی افزود:مشورت با متخصصان و اساتید برجسته حقوقی، علاوه بر ارتقای دقت در رسیدگی پرونده ها از خطاهای احتمالی جلوگیری و اعتبار نظام عدالت را در جامعه تثبیت میکند.
رئیسکل دادگستری لرستان، از ایجاد بسترهای ارتباطی جدید برای تعامل میان دستگاه قضا و نخبگان خبر داد و گفت: هدف دادگستری لرستان ایجاد پلی میان دانش دانشگاهی و تجربه قضایی است تا بتواند با بهرهگیری از دیدگاههای نوین، پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد.
حجتالاسلام شهواری افزود: تدوین راهکارهای عملیاتی برای حضور فعالتر نخبگان در نشستهای تخصصی و کارگروههای علمی در دستور کار قرار گیرد تا از این طریق، عدالت در لرستان بر پایههای استوار دانش و تخصص ایجاد شود.