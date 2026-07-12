به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، علیرضا قامتی دیشب در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه سیمای خراسان رضوی درباره برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی در مشهد افزود: این مراسم متعلق به خود مردم بود؛ هم در حضور و مشایعت و هم در خدمت‌رسانی. مردم از بعدازظهر چهارشنبه در محدوده پیش‌بینی‌شده برای مراسم حضور پیدا کردند و بخش عمده‌ای از آنان تا روز بعد نیز در محل ماندند. خدمات‌رسانی نیز به نحو مطلوب انجام شد که بخش قابل توجهی از آن به واسطه خود مردم بود.

وی ادامه داد: در حوزه خدمات‌رسانی نیز بخش عمده خدمات متوجه خود مردم بود. همچنین از همه دستگاه‌های اجرایی که در سایه وحدت و تعامل کنار یکدیگر قرار گرفتند و بستر مشارکت حداکثری و خدمت‌رسانی را فراهم کردند، تشکر می‌کنم.

جانشین رئیس ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: همه مجموعه‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفتند و افتخار بزرگی برای کشور عزیزمان رقم خورد. امیدواریم همان‌گونه که رهبر شهید بارها بر وحدت و همدلی تأکید داشتند، این روحیه در ادامه مسیر نیز حفظ شود و با همفکری و همدلی بتوانیم مسیر خدمت را ادامه دهیم.

وی درباره آغاز برنامه‌ریزی برای برگزاری این مراسم گفت: اولین اعلام مربوط به برگزاری مراسم از اسفندماه سال ۱۴۰۴ بود. در همان مقطع، استاندار خراسان رضوی با توجه به احتمال برگزاری مراسم تدفین در مشهد، دستور تشکیل ستاد را صادر کرد.

قامتی افزود: برای جلب مشارکت همه دستگاه‌ها، هفت کارگروه و ۳۵ کمیته ذیل این کارگروه‌ها تشکیل شد. در رأس این ساختار نیز سه مأموریت اصلی تعریف شد؛ مسئولیت اجرای مراسم به سپاه امام رضا(ع) به فرماندهی سردار غیاثی واگذار شد، مسئولیت امنیتی بر عهده قرارگاه ثامن‌الائمه(ع) به فرماندهی سردار اشعری قرار گرفت و مسئولیت اجرایی دولت نیز از طریق همین هفت کارگروه و ۳۵ کمیته دنبال شد تا بستر حضور مردم و خدمت‌رسانی مطلوب فراهم شود.

وی مدعی شد: آنچه مردم، رسانه‌ها و زائرانی که از سراسر کشور و خارج از کشور به مشهد آمدند اعلام کردند، رضایتمندی نسبی از نحوه اجرای مراسم در استان خراسان رضوی بود.

جانشین رئیس ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره خدمات ارائه‌شده به زائران نیز گفت: برای همه زائرانی که در مشهد حضور پیدا کردند، محل اسکان تأمین و خدمات لازم ارائه شد. اماکن مختلف در سطوح گوناگون بیش از ظرفیت پیش‌بینی‌شده، برای اسکان در نظر گرفته شد و بسیاری از مردم سه تا چهار روز پیش از مراسم وارد مشهد شده بودند و از این فضاها استفاده کردند. هم‌اکنون نیز بخشی از زائران همچنان در مشهد حضور دارند.

وی با اشاره به همکاری دیگر استان‌ها در برگزاری این آئین گفت: اگرچه مراسم به صورت رسمی در سه استان تهران، قم و خراسان رضوی برگزار شد، اما همه استان‌های کشور در خدمت‌رسانی مشارکت داشتند. از پیش، استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان به عنوان استان‌های معین خراسان رضوی تعیین شده بودند. همچنین استان‌هایی مانند یزد، سیستان و بلوچستان، کرمان و دیگر استان‌هایی که موکب و جمعیت اعزام کرده بودند، مسئولیت مواکب خود را بر عهده گرفتند و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار ما قرار دادند؛ به گونه‌ای که در هیچ بخشی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اجرای مراسم با محدودیتی مواجه نشدیم.

قامتی درباره نقش گروه‌های مردمی نیز اظهار کرد: اصل این مراسم را مردم برگزار کردند. مجموعه دولت صرفاً نقش پشتیبان، بسترساز و تأمین‌کننده بخشی از خدمات را بر عهده داشت. این مراسم به واسطه مردم شکل گرفت، به واسطه مردم اجرا شد و حضور و مشارکت مردم بود که این صحنه‌های باشکوه را رقم زد.

وی افزود: وظیفه دولت، فراهم کردن بستر حضور حداکثری مردم و ارائه خدمات بهتر بود؛ اما مأموریت مهمی نیز از سوی بیت رهبری ابلاغ شده بود و آن اینکه حتی یک نفر نیز در جریان اجرای مراسم آسیب نبیند. این موضوع کار را بسیار دشوار می‌کرد؛ زیرا در هر اجتماع میلیونی، از نگاه علمی و مدیریت بحران، احتمال بروز درصدی از حوادث وجود دارد، اما در این مراسم تأکید شده بود که حتی یک نفر نیز آسیب نبیند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی درباره تغییرات مکرر محل برگزاری مراسم و مدیریت شرایط اجرایی گفت: تقریباً دو هفته پیش از اجرای مراسم، در یکی از جلسات به ما تأکید شد که مدیریت باید اقتضایی باشد و طبیعی هم همین بود؛ چرا که مدیریت اقتضایی بر اساس شرایط زمان و موقعیت، آمادگی برای پذیرش تغییرات حداقلی در برنامه‌ریزی را می‌طلبد. باید آماده هرگونه تغییر در برنامه بود.

وی افزود: در مشهد محل برگزاری مراسم پنج بار تغییر کرد و هر محل نیز نقاط قوت و ضعف خاص خود را داشت. البته این تصمیم‌گیری‌ها در اختیار استان نبود و تصمیمات در سطح ملی و با مشارکت مجموعه‌ای از مسئولان ملی و استانی اتخاذ می‌شد. شاید برخی از مردم نسبت به این تغییرات گلایه‌مند باشند، اما واقعیت این است که این تصمیم‌ها صرفاً در استان گرفته نمی‌شد.

قامتی ادامه داد: در نهایت حدود چهار روز پیش از اجرای مراسم، مسیر نهایی به ما ابلاغ شد و باید همه عملیات میدانی خود را بر همان اساس طراحی و اجرا می‌کردیم. از نگاه ما، چهار مسیر اصلی منتهی به حرم مطهر رضوی شامل پل فجر، خیابان شیرازی، بلوار امام رضا(ع) و ضلع شرقی حرم در مجموع پهنه اصلی اجرای مراسم را تشکیل می‌داد که طول این مسیرها حدود ۲۰ کیلومتر و دارای ۳۵۰ نقطه تقاطع با محورهای اصلی بود.

وی گفت: برنامه‌ریزی ما بر این اساس بود که به دلیل احتمال دشوار بودن تردد آمبولانس‌ها در زمان حضور میلیونی مردم، در هر ۵۰ متر یک تیم شش نفره امداد و نجات و یک تیم دو نفره بهداشت و درمان مستقر شود. همچنین در خیابان‌های فرعی، خودروهای آتش‌نشانی و آمبولانس‌ها در فاصله حدود ۱۰۰ متری از مسیر اصلی مستقر شدند و بیمارستانک‌هایی نیز در فاصله حدود ۱۵۰ متری پیش‌بینی شد تا در صورت نیاز، همه خدمات درمانی و امدادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مردم ارائه شود.

جانشین رئیس ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: جابه‌جایی این حجم از تجهیزات و امکانات در ۳۵۰ نقطه، آن هم در روزهای پایانی، کار بسیار دشواری بود. اگر مسیرها دو یا سه هفته زودتر قطعی می‌شد، طبیعتاً اجرای برنامه‌ها آسان‌تر بود، اما به دلیل اینکه تصمیم‌گیری‌ها صرفاً در اختیار استان نبود و مراسم در نقاط دیگر کشور نیز برگزار می‌شد، این محدودیت‌ها وجود داشت.

وی ادامه داد: چهار روز پیش از مراسم، مسیر نهایی به ما اعلام شد و یکی از تأکیدهای جدی نیز بر برگزاری نماز بود. نحوه برگزاری نماز، چه به صورت عمومی و چه به صورت محدود یکی از موضوعاتی بود که تا ساعت‌های پایانی در حال بررسی بود و این نیز یکی از محدودیت‌های مهم اجرای مراسم محسوب می‌شد.

قامتی با اشاره به محدودیت زمانی مراسم گفت: یکی دیگر از تفاوت‌های مشهد با دیگر شهرهایی که مراسم در آن‌ها برگزار شد، این بود که زمان شروع مراسم دست ما نبود و زمان پایان مراسم از قبل مشخص و محدود شده بود و باید مراسم تا عصر پنجشنبه به پایان می‌رسید. برنامه اولیه ما این بود که مراسم از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز شود و تا ساعت ۱۶ ادامه داشته باشد، اما ساعت ۱۰ شبِ قبل از مراسم، به دلیل تغییر زمان پرواز از نجف، برنامه تغییر کرد و عملاً حدود هفت ساعت و نیم فشردگی زمانی به ما تحمیل شد.

وی افزود: در عمل، برنامه‌ای که برای حدود ۱۲ ساعت طراحی شده بود، باید در مدت حدود چهار ساعت اجرا می‌شد. طبیعی است که حتی جابه‌جایی محل یک جلسه از اتاقی به اتاق دیگر نیز نیازمند زمان برای تدبیر و برنامه‌ریزی است؛ بنابراین این میزان فشردگی، کار را بسیار دشوار کرده بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی تأکید کرد: با وجود همه این محدودیت‌ها، اراده جدی، اشتیاق و هماهنگی میان همه دستگاه‌های اجرایی، امنیتی، انتظامی، امدادی و مجموعه‌های مردمی موجب شد همه تجهیزات و امکانات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل‌های جدید منتقل و آماده خدمت‌رسانی شوند.

وی خاطرنشان کرد: پیش از مراسم نیز مانور آمادگی برگزار کرده بودیم و از روز دوشنبه همه تجهیزات و نیروها در آمادگی کامل قرار داشتند. همچنین استاندار تهران در سفر به خراسان رضوی اعلام کرد که در صورت نیاز، همه تجهیزات اعزامی به تهران در اختیار استان قرار خواهد گرفت و استاندار قم نیز آمادگی استفاده از تجهیزات مستقر در آن استان را اعلام کرد؛ هرچند خوشبختانه نیاز حداقلی به این امکانات پیدا شد.

قامتی افزود: در واپسین ساعات اجرای مراسم، محدودیت‌هایی نیز در حوزه تردد ایجاد شد، اما با همکاری همه دستگاه‌ها و همراهی مردم، تا حد امکان کمترین مشکل برای شرکت‌کنندگان به وجود آمد و خدمات‌رسانی در همه بخش‌ها با هماهنگی مطلوب ادامه یافت.

وی در تشریح مهم‌ترین ویژگی‌های مراسم تشییع در مشهد نسبت به دیگر شهرهای میزبان گفت: ما از تجربه‌های استان‌های قم و تهران استفاده کردیم؛ زیرا نیروهای ما در آن استان‌ها حضور داشتند و تجربیات و نکات اجرایی را به مجموعه منتقل کردند. در مشهد نیز مهم‌ترین چالشی که از ابتدا پیش‌بینی کرده بودیم، گرمای شدید هوا بود و به همین دلیل، تأمین و توزیع آب در اولویت برنامه‌های ما قرار گرفت.

جانشین رئیس ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: تا همین لحظه نیز آبرسانی در موکب‌ها ادامه دارد و آب به وفور در اختیار مردم قرار گرفته است. موضوع مهم دیگر، اجرای طرح مه‌پاشی در مسیرهای مراسم بود. در همه مسیرهای برگزاری مراسم، مه‌پاشی به روش‌های مختلف اجرا شد و در بخشی از مسیرهای منتهی به حرم مطهر رضوی، این عملیات به صورت شبانه‌روزی و مستمر انجام گرفت.

وی ادامه داد: در مجموع نزدیک به چهار کیلومتر از مسیر مراسم با چهار روش مختلف مه‌پاشی شد تا شرایط مناسب‌تری برای حضور مردم در گرمای روز پنجشنبه فراهم شود. این اقدام یکی از نقاط تمایز مراسم مشهد نسبت به دیگر شهرها بود.

قامتی با اشاره به نظم حاکم بر مراسم اظهار کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته این مراسم، نظم و انضباط مثال‌زدنی مردم بود. مردم همکاری بسیار خوبی با عوامل اجرایی داشتند و همین همراهی باعث شد حتی یک مورد حادثه یا آسیب برای شرکت‌کنندگان در مسیر مراسم اتفاق نیفتد. این موضوع برای ما بسیار ارزشمند و مایه شکرگزاری است.

وی درباره دیگر اقدامات انجام‌شده نیز گفت: سیستم صوت مراسم از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار بود. معمولاً در تجمعات بزرگ، موضوع صوت یکی از چالش‌های اصلی است، اما در این مراسم به هیچ‌وجه با مشکلی در این زمینه مواجه نشدیم.

جانشین رئیس ستاد استانی برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی همچنین از عملکرد رسانه ملی در پوشش این رویداد قدردانی کرد و گفت: تصویربرداری و پوشش رسانه‌ای این مراسم بسیار ارزشمند بود و جا دارد از مدیرکل، معاونان و همه همکاران صدا و سیمای خراسان رضوی و همه عوامل رسانه ملی که با دقت و تلاش فراوان، قابی ماندگار و ارزشمند از این مراسم برای کشور و جهان به تصویر کشیدند، قدردانی کنم.