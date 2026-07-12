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مردم انقلابی خوزستان در یکصد و سی و سومین شب از اجتماعات مردمی، فریاد انتقام از عاملان شهادت قائد شهید امت را سر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان در یکصد و سی و سومین شب از اجتماعات مردمی با حضور در میادین و خیابانهای شهرها و روستاهای استان با سر دادن شعارهای الله اکبر فریاد انتقام از عاملان شهادت رهبر شهید انقلاب اسلامی را سر دادند.
مردم بصیر خوزستان با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب حضرت امام خمینی وشهید حضرت امام خامنهای (ره) و رهبر حکیم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، بیعت مجدد خود را با مقام معظم رهبری اعلام کردند.