به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، سعید قاسمی گفت: گرمای هوا حداقل تا روز سه‌شنبه ادامه دارد و حتی ممکن است افزایش دما را نیز در نقاط مختلف استان شاهد باشیم.

رئیس مرکز پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان کرمانشاه با بیان اینکه گرمترین نقطه استان در روز گذشته قصرشیرین و سرپل‌ذهاب با حداکثر دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد بود گفت: حداکثر دمای نواحی گرمسیر استان نیز ممکن است درروز‌های آینده بین ۴۵ تا ۴۶ درجه سانتی‌گراد در نوسان باشد.

وی افزود: از روز چهارشنبه (۲۴ تیر) کاهش مختصری به اندازه یک تا دو درجه سانتی‌گراد در حداکثر دمای هوا خواهیم داشت و پس از آن تا پایان هفته جاری تغییرات دمای هوا چندان محسوس نخواهد بود.