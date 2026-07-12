به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان سمنان با بیان اینکه از آغاز فصل خرید تضمینی گندم تا شنبه بیستم تیرماه، ۴۴ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد، گفت: ارزش این میزان خرید افزون‌بر ۲۰ هزار و ۱۷۰ میلیارد ریال است.

عبدالرحیم تحصیلی افزود: تا روز بیستم تیر ماه ۲۸۵ میلیارد تومان معادل ۱۳ درصد از مطالبات گندم کاران پرداخت شده است و بقیه مطالبات در حال پیگیری برای پرداخت است.

وی با اشاره به خرصد تضمینی گندم در مناطق کوهستانی دامغان ، شاهرود و میامی گفت : خرید تضمینی گندم در استان سمنان تا اواخر مرداد ماه ادامه دارد .

سطح زیر کشت آبی و دیم گندم در استان سمنان امسال به ۳۳ هزار هکتار رسید که از این میزان، حدود ۳۰ هزار و ۲۰۰ هکتار سطح برداشت محصول گندم و خرید تضمینی محسوب می‌شود.