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همایش بزرگداشت شهید آیتالله خامنهای با محوریت بررسی دیدگاههای ایشان درباره جامعه کار و تولید، با حضور مسئولان و فعالان حوزه کارگری در مازندران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، همایش بزرگداشت یاد و خاطره شهید آیتالله خامنهای با هدف تبیین دیدگاههای ایشان درباره جامعه کار و تولید، با حضور مسئولان استانی، مدیران، فعالان حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جمعی از نخبگان جامعه کارگری در مازندران برگزار شد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در این همایش با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیتالله خامنهای، بر ضرورت بازخوانی اندیشههای ایشان در حوزه عدالت اجتماعی، حمایت از تولید و ارتقای جایگاه جامعه کارگری تأکید کرد.
سیدعلیاصغر حسینیشیروانی گفت: شهید آیتالله خامنهای همواره بر تکریم مقام کارگر و نقش تعیینکننده این قشر در استقلال اقتصادی، رشد تولید ملی و پیشرفت کشور تأکید داشتند و امروز وظیفه مسئولان، تبیین و تحقق این دیدگاهها در عرصه عمل است.
وی افزود: توسعه پایدار و پیشرفت استان با تکیه بر فرهنگ کار، تلاش، تولید و حمایت از نیروی انسانی محقق خواهد شد و اندیشههای این شهید والامقام میتواند راهنمای سیاستگذاری در این حوزه باشد.
در ادامه این همایش، سخنرانان با بررسی ابعاد شخصیتی و مدیریتی شهید آیتالله خامنهای، راهکارهای اجرایی تحقق دیدگاههای ایشان در رفع موانع تولید، حمایت از کارگران و بهبود معیشت جامعه کارگری را مورد بررسی قرار دادند.
این همایش با هدف ترویج فرهنگ ایثار، تقویت گفتمان انقلاب اسلامی و تبیین نقش جامعه کار و تولید در پیشرفت کشور برگزار شد.
گزارش از سیده حکیمه موسوی