آغاز تور آسیایی کینگ های/ برتری رکابزن دانمارکی، حضور لبیب و صفرزاده

آغاز تور آسیایی کینگ های/ برتری رکابزن دانمارکی، حضور لبیب و صفرزاده

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مرحله نخست این تور که به مسافت ۱۲۰.۶ کیلومتر در شینینگ برگزار شد به این شرح است:

۱- آلکساندر سالبی از دانمارک - تیم لی نینگ ۲:۲۷:۵۳ ساعت

۲- یوری لیتائو از پرتغال - کاخارورال زمان مشابه

۳- اولاف کویی از هلند - دکاتلون زمان مشابه

- در این مرحله علی لبیب رکابزن ایرانی تیم کینگ‌های تیان یوده با زمان مشابه در رده ۱۱۵ و سعید صفرزاده دیگر رکابزن ایرانی این تیم در رده ۱۱۸ جای گرفتند.