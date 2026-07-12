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بیست و پنجمین دوره تور دوچرخه سواری کینگهای از سری تور آسیایی ۲۰۲۶ در چین با حضور رکابزنان ایرانی پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج مرحله نخست این تور که به مسافت ۱۲۰.۶ کیلومتر در شینینگ برگزار شد به این شرح است:
۱- آلکساندر سالبی از دانمارک - تیم لی نینگ ۲:۲۷:۵۳ ساعت
۲- یوری لیتائو از پرتغال - کاخارورال زمان مشابه
۳- اولاف کویی از هلند - دکاتلون زمان مشابه
- در این مرحله علی لبیب رکابزن ایرانی تیم کینگهای تیان یوده با زمان مشابه در رده ۱۱۵ و سعید صفرزاده دیگر رکابزن ایرانی این تیم در رده ۱۱۸ جای گرفتند.