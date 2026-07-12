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مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی از خرید ۱۵ هزار تن گندم در قالب طرح خرید تضمینی توسط شبکه تعاون روستایی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی در حاشیه بازدید از مرکز خرید گندم شرکت تعاونی روستایی شهید چمران ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۴ مرکز خرید گندم در سراسر آذربایجانغربی از طریق شبکه تعاون روستایی فعال هستند و تاکنون ۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.
وی با اشاره به روند اجرای طرح خرید تضمینی گندم افزود: خرید این محصول راهبردی با هدف حمایت از کشاورزان، تسهیل فروش محصول و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور در حال انجام است.
مدیر تعاون روستایی آذربایجانغربی ادامه داد: تلاش میکنیم با ارائه خدمات مناسب، تسریع در فرآیند تحویل محصول و هماهنگی میان مراکز خرید، رضایت حداکثری گندمکاران استان را جلب کنیم.
حسامی با اشاره به بازدید از مرکز خرید گندم شرکت تعاونی روستایی شهید چمران ارومیه گفت: در این بازدید، آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم، روند فعالیت مرکز و عملکرد شبکه تعاون روستایی در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.