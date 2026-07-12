به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سجاد حسامی در حاشیه بازدید از مرکز خرید گندم شرکت تعاونی روستایی شهید چمران ارومیه اظهار کرد: در حال حاضر ۴۴ مرکز خرید گندم در سراسر آذربایجان‌غربی از طریق شبکه تعاون روستایی فعال هستند و تاکنون ۱۵ هزار تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح خرید تضمینی گندم افزود: خرید این محصول راهبردی با هدف حمایت از کشاورزان، تسهیل فروش محصول و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور در حال انجام است.

مدیر تعاون روستایی آذربایجان‌غربی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با ارائه خدمات مناسب، تسریع در فرآیند تحویل محصول و هماهنگی میان مراکز خرید، رضایت حداکثری گندم‌کاران استان را جلب کنیم.

حسامی با اشاره به بازدید از مرکز خرید گندم شرکت تعاونی روستایی شهید چمران ارومیه گفت: در این بازدید، آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم، روند فعالیت مرکز و عملکرد شبکه تعاون روستایی در اجرای این طرح مورد بررسی قرار گرفت.