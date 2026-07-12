مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل با اشاره به ساماندهی سرویس مدارس در سامانه پایش ناوگان دانش آموزی (سپند) گفت: والدین تا پایان تیرماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه مربوطه، به نام‌نویسی دانش‌آموزان اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عاطف محمدنژاد مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل اظهار کرد: ثبت‌نام در سپند برای بهره‌مندی از خدمات قانونی سرویس مدارس الزامی است و سامانه به منظور نظارت دقیق، افزایش ایمنی و شفاف‌سازی فرآیند حمل‌ و نقل دانش‌آموزان راه‌اندازی شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل‌ و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل بیان کرد: نزدیک به ۱۷ هزار دانش‌آموز سال گذشته با همکاری شرکت‌های حمل‌ و نقل زیر نظارت این سازمان ساماندهی شدند و برای سال تحصیلی جدید پیش‌بینی می‌شود این تعداد به ۲۰ هزار نفر افزایش یابد.

وی همچنین عنوان کرد: سازمان حمل‌ و نقل شهرداری اردبیل سال گذشته با هدف حمایت از خانواده‌ها، هزینه سرویس نزدیک به ۹ هزار نفر دانش‌آموز را از محل بودجه شهرداری تامین و به‌ صورت رایگان ساماندهی کرد و امسال نیز ادامه خواهد داشت.