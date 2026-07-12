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یادداشت رهبر شهید انقلاب در بازدید از آرامگاه فردوسی، به مناسبت سالگرد این رویداد، بازنشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یادداشت رهبر شهید انقلاب در بازدید از آرامگاه فردوسی، به مناسبت سالگرد این رویداد، بازنشر شده است. متن یادداشت به شرح زیر است.
بسماللهالرحمنالرحیم
▫️خدا را شکر که در حاشیهی زیارت تابستانی مشهد مقدس رضوی علیهآلافالتحیه توفیق بازدید از مقبرهی فردوسی بزرگ و نامدار در شهر تاریخی و پرقصهی توس نیز دست داد.
▫️اگرچه در گذشته آن مقبره و برخی یادگارهای تاریخی دیگر موجود در آنجا را دیده بودم، امّا این بار هم بخاطر اهتمام به جانب مهمّ فرهنگی و تاریخی آن، و هم بهخاطر کارهای خوب آبادانی و زیباسازی که در آن انجام شده است، و هم نیز به خاطر خبرهای اسفانگیزی که از غارت ذخیرهی کمنظیر موجود در این منطقه به من رسیده بود، آن را با دقّتی بیشتر و با انگیزه و میل و شوری مضاعف نگاه کردم، و اکنون احساس من آن است که دولت موظف است با همّت به کار در این بخش بپردازد و آن چه تاکنون شده بسی کمتر از اندازهی بایسته است.
▫️به امید دنبالگیری و با سپاس از مسئولان و پژوهشگران
سید علی خامنهای ۷۵/۴/۱۹