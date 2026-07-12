به گزارش خبرگزاری صداوسیما، یادداشت رهبر شهید انقلاب در بازدید از آرامگاه فردوسی، به مناسبت سالگرد این رویداد، بازنشر شده است. متن یادداشت به شرح زیر است.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

▫️خدا را شکر که در حاشیه‌ی زیارت تابستانی مشهد مقدس رضوی علیه‌آلاف‌التحیه توفیق بازدید از مقبره‌ی فردوسی بزرگ و نامدار در شهر تاریخی و پرقصه‌ی توس نیز دست داد.

▫️اگرچه در گذشته آن مقبره و برخی یادگارهای تاریخی دیگر موجود در آن‌جا را دیده بودم، امّا این بار هم بخاطر اهتمام به جانب مهمّ فرهنگی و تاریخی آن، و هم به‌خاطر کارهای خوب آبادانی و زیباسازی که در آن انجام شده است، و هم نیز به خاطر خبرهای اسف‌انگیزی که از غارت ذخیره‌ی کم‌نظیر موجود در این منطقه به من رسیده بود، آن را با دقّتی بیشتر و با انگیزه و میل و شوری مضاعف نگاه کردم، و اکنون احساس من آن است که دولت موظف است با همّت به کار در این بخش بپردازد و آن چه تاکنون شده بسی کمتر از اندازه‌ی بایسته است.

▫️به امید دنبال‌گیری و با سپاس از مسئولان و پژوهشگران

سید علی خامنه‌ای ۷۵/۴/۱۹