سوگواره تعزیه آباده هر شب در ماه‌های محرم و صفر میزبان علاقه‌مندان به خاندان اهل بیت علیهم السلام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: به منظور اشاعه فرهنگ قیام عاشورا و به یاد امام شهید امت این سوگواره در شهرستان آباده برگزار شد.

محمد حسین نعمت اللهی افزود: سوگواره تعزیه با حضور گروه‌های تعزیه خوان کشوری از اصفهان، خوانسار، شهرکرد شهرضا، برخوار اصفهان، آباده، سورمق و صغاد به مدت هشت شب مجالس تعزیه شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام، حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام، حضرت قاسم بن الحسن علیه السلام و دو طفلان مسلم، حضرت حر و حضرت مسلم علیهم السلام و حضرت رقیه سلام الله علیها را اجرا می‌کند.

او ادامه داد: زینبیه آباده هر سال در ماه‌های محرم و صفر میزبان گروه‌های تعزیه است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده در پایان گفت: تعزیه خوانان برنامه خود را هر شب ساعت ۲۱ در محل زینبیه آباده با حضور خیل علاقمندان و ارادتمندان به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام اجرا می‌کنند.