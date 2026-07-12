یازدهمین دوره مسابقات برنامه‌نویسی چالش‌های فناوری اطلاعات، (ICT-Challenge) ۳۱ تیر و ۱ مرداد ۱۴۰۵ در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.»

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، رویداد‌های چالش‌های فناوری اطلاعات( ICT Challenge) مجموعه مسابقاتی است که در راستای شناسایی برنامه نویسان توانمند، مستعد و جویای کار از کل کشور و اتصال این افراد به بازار کار، برگزار می‌شود.

این مسابقات را گروه فناوری اطلاعات شریف Sharif ICT طراحی و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

شرکت کنندگان در این مسابقات بدون هیچ محدودیتی در رشته تحصیلی و دانشگاه، محل اقامت، سن، جنسیت و … در این رویداد شرکت خواهند کرد و توانایی‌های خود را در حل چالش‌های موجود در حوزه فناوری اطلاعات کشور به مسابقه خواهند گذاشت.

این رویداد فقط یک مسابقه نیست، بلکه محیطی برای آموزش شرکت کنندگان در مسابقه به صورت عملی و با مواجه با چالش‌های واقعی فراهم می‌آورد.

مسابقات چالش‌های فناوری اطلاعات کشور (ICT Challenge) هر سال یک بار گزار خواهد شد. در هر کدام از این مسابقات چندین چالش خاص در حوزه ICT مورد هدف قرار گرفته و یک مسابقه برای حل این چالش برگزار میشود.

برای انتخاب چالش‌های مسابقه، کمیته فنی که مجموعه‌ای از شرکت‌های برزگ و فعال در حوزه فناوری اطلاعات می‌باشند تشکیل می‌شود. اعضای این کمیته چالش‌ها و مسائل مد نظر خود را جهت ارائه در مسابقه مطرح می‌کنند.

با توجه به چالش‌های انتخاب شده، افراد فعال در حوزه مورد نظر، افراد مستعد و دارای ایده‌های خلاقانه و نوآورانه در راستای حل چالش مطرح شده جهت شرکت در رویداد شناسایی شده و دعوت می‌شوند.

مسابقات طی دو روز برگزار می‌شود. روز اول مسابقات مخصوص بررسی توانایی حل مسئله شرکت کنندگان می‌باشد و روز دوم مخصوص اجرای مراحل داوری و اختتامیه مسابقات می‌باشد. افراد برتر در اختتامیه رویداد جوایز خود را دریافت خواهند کرد.

مسابقات ICT-Challenge فراخوان خود را برای تمامی دانشجویان، متخصصان و علاقه‌مندان به حوزه فناوری گسترده است؛ بدون هیچ‌گونه محدودیت در سن، رشته تحصیلی یا محل سکونت. متقاضیان می‌توانند تا ۲۵ تیر ۱۴۰۵ از طریق وب‌سایت www.ictchallenge.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.