به گزارش گروه مسکن و شهرسازی، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران، با اعلام کسب رتبه اول کشوری توسط این استان در جذب سهمیه قیر، از موفقیت در تأمین ۱۴ هزار تن قیر با اعتباری بیش از سه هزار و ۱۳۵ میلیارد ریال خبر داد.وی با اشاره به ابلاغ اعتبارات بند «ر» تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تأکید کرد که این منابع با هدف آسفالت معابر در محدوده هدف بازآفرینی شهرها، از جمله محلات بافت فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و بافت‌های تاریخی تأمین شده است.خالقی افزود: تعامل مستمر با شرکت بازآفرینی شهری ایران و تنظیم ۲۱ تفاهم‌نامه، منجر به این جذب بی‌سابقه در سال ۱۴۰۴ و سال‌های گذشته شد.وی با نام بردن از شهرداری‌های پاکدشت، شهریار و صالحیه به عنوان بیشترین بهره‌مندان از این طرح، خاطرنشان کرد که جذب این مبالغ توسط تنها ۱۶ شهرداری، نشان از نیاز مبرم به اجرای طرح‌های نوسازی معابر دارد.وی با مقایسه آماری، رتبه برتر تهران را در برابر استان‌های فارس، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی مورد تأکید قرار داد.