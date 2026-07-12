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جانباز و آزاده «عبدالهپور مهدی لمر» از رزمندگان اهل سنت ارتش جمهوری اسلامی ایران در تالش که در دوران دفاع مقدس سه سال و هفت ماه و ۱۲ روز اسیر نیروهای بعثی عراق بود، به همرزمان شهیدش پیوست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ جانباز آزاده «مهدی عبدالهپور لمر» از رزمندگان اهل سنت ارتش جمهوری اسلامی ایران، پس از تحمل سالها رنج ناشی از جراحات و عوارض دوران دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت و به یاران شهیدش پیوست.
زندهیاد مهدی عبدالهپور لمر، متولد روستای سیابیل از توابع بخش اسالم بود و در دوران دفاع مقدس به عنوان رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در جبهههای نبرد حق علیه باطل حضور یافت.
وی در جریان جنگ به اسارت نیروهای بعثی درآمد و سه سال و هفت ماه و ۱۲ روز از عمر خود را در اسارت سپری کرد و پس از آزادی، سالها با آثار و پیامدهای دوران اسارت و جانبازی زندگی کرد.
پیکر این جانباز آزاده با حضور خانواده، همرزمان، ایثارگران و مردم منطقه در زادگاهش، ملامحله سیابیل، تشییع و به خاک سپرده شد.