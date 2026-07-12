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تیم ملی فوتبال ایران در جدیدترین رده بندی تیمهای ملی فوتبال جهان که فیفا امروز منتشر کرد در رده بیست و دوم ماند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده بندی جدید تیمهای ملی جهان، تیم ملی فوتبال ایران با ۱۶۰۹.۸۵ امتیاز بدون تغییر در رده ۲۲ جهان قرار گرفت. ایران در میان تیمهای آسیایی بعد از ژاپن، رده دوم را در اختیار دارد.
با ابتکار فیفا از یک ماه قبل از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا ردههای تیمهای مختلف را پس از هر بازی به روز رسانی میکند. رده بندی ۱۰ تیم برتر جهان به این شرح است:
۱- فرانسه ۱۹۴۸.۹۷ امتیاز - رده قبلی: اول
۲- آرژانتین ۱۹۴۳.۴۷ دوم
۳- اسپانیا ۱۹۳۴.۷۹ سوم
۴- انگلیس ۱۸۸۹.۴۲ چهارم
۵- برزیل ۱۸۰۴.۹۲ پنجم
۶- مغرب ۱۸۰۳.۹۹ ششم
۷- پرتغال ۱۷۸۷.۸۵ هفتم
۸- بلژیک ۱۷۷۸.۳۶ نهم
۹- هلند ۱۷۷۵.۵۴ هشتم
۱۰- مکزیک ۱۷۵۴.۳۰ دهم