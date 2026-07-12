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در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس، از افزایش ۱۶۲ درصدی اعتبارات ملی و ۴۹.۵ درصدی اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۵ خبر داده شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان فارس، از افزایش ۱۶۲ درصدی اعتبارات ملی و ۴۹.۵ درصدی اعتبارات استانی در سال ۱۴۰۵ خبر داده شد؛ اعتباراتی که با هدف شتاببخشی به توسعه زیرساختها و پروژههای اقتصادی استان تخصیص یافتهاند .
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اعلام کرد که این بودجه متناسب با شاخصهای جمعیتی، وسعت و تقسیمات کشوری استان تعیین شده است؛ چرا که استان فارس ۶.۵ درصد از جمعیت و مساحت کل کشور را به خود اختصاص داده است.
در همین راستا، استاندار فارس تأکید کرد که توزیع این منابع میان دستگاههای اجرایی باید صرفاً بر اساس «عملکرد توسعهای» آنها صورت پذیرد.
در ادامه این نشست، وضعیت بیش از ۳۰ طرح عمرانی و اقتصادی سراسر استان مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه تصریح شد که اولویت تصویب و تخصیص بودجه با طرحهایی است که فاقد مشکلات زیرساختی باشند و با محیط زیست و منابع طبیعی سازگار باشند و دارای توجیه اقتصادی بوده و منجر به ایجاد اشتغال شوند .