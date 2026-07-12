مراسم بزرگداشت آقای شهید ایران در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد با حضور پرشور مردم، فرماندهان نظامی و انتظامی، مسئولان سیاسی، مدیران دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نماینده ولی‌فقیه در خراسان شمالی و امام‌جمعه بجنورد در آئین بزرگداشت رهبر شهید ایران گفت: تشییع پیکر رهبر شهید ایران، تشییع ویژه‌ای بود که از بدو خلقت تاکنون هیچ‌کس در هیچ دین و آیینی چنین چیزی را ندیده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رضا نوری افزود: نزدیک به پنج ماه از شهادت قائد امت و خانواده‌شان می‌گذرد و امروز در سومین روز از تدفین این شهید والامقام، مردم برای ادای دین به این عزیز که عمری برای مردم تلاش کردند، حضوری عاشقانه پیدا کردند.

وی افزود: آقای شهید ایران در هیچ کجای دنیا و هیچ فردی تا به‌اندازه آقای شهید ایران، محبوبیت و حمایت مردم را نداشته است.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: رهبر ما را به ناحق به شهادت رساندند و ملت ایران ولی دم امامشان هستند و بر اساس قرآن حق این را دارند که دنبال انتقام باشند.