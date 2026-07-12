به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما
، مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت :این برنامه با هدف کاهش آلودگی های دریایی و ارتقای بازیافت طراحی شده، شامل اجرای ۲۰ طرح محلی در سه استان ساحلی و راه اندازی یک طرح آزمایشی بازیافت در بهشهر خواهد بود.
امید صدیقی افزود: این طرح از پارسال آغاز شده و اکنون در ایران، بخش های کلیدی آن مانند جمع آوری داده ها، بررسی قوانین و شناسایی راهکار های نوین برای کاهش تولید پلاستیک در حال اجراست.
وی تأکید کرد که یکی از ارکان اصلی این طرح، مشارکت جوامع محلی و بخش خصوصی است، که پس از نشست های تخصصی در مازندران، از تشکل های زیست محیطی سه استان ساحلی دعوت شد و پیش بینی می شود از ماه آینده، ۲۰ طرح برتر از میان طرح های ارائه شده، در سطح استان ها اجرایی شود.
مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به موفقیت های چشمگیر برخی تشکل ها در مازندران که توانسته اند تا ۸۰ درصد پسماند مناطق خود را مدیریت کنند، خاطرنشان کرد: این تجربه موفق، الگوی طرحهای جدید قرار گرفته است.
صدیقی همچنین از اجرای طرح آزمایشی در شهرستان بهشهر خبر داد. و گفت: سایت مدیریت پسماند بهشهر که روزانه ۲۰۰ تن پسماند از پنج شهر اطراف را دریافت می کند، به عنوان محل اجرای طرح بازیافت پلاستیک انتخاب شده است و اسناد فنی این طرح آماده و فرآیند مناقصه در حال انجام است که با بهره برداری از آن، روزانه ۳ تا ۴ تن پسماند پلاستیکی بازیافت خواهد شد.
او در پایان افزود: این طرح علاوه بر مزایای زیست محیطی، از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر بوده و می تواند الگویی برای سایر مناطق ساحلی کشور باشد.