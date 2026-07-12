به گفته معاون امور جنگل‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در پی تداوم توده‌های هوای گرم و کاهش شدید رطوبت خاک و پوشش گیاهی، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبت به افزایش احتمال آتش‌سوزی در جنگل‌های شمال و به‌ویژه زاگرس هشدار داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما؛ معاون امور جنگل‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، با اشاره به تأثیر مستقیم امواج گرمای شدید بر اکوسیستم‌های جنگلی، از وضعیت حساس و آسیب‌پذیر جنگل‌های شمال، زاگرس و سایر مناطق جنوبی و غربی کشور خبر داد.

کامران پورمقدم با تأکید بر اینکه افزایش دما موجب تشدید تبخیر و تعرق در پوشش گیاهی و کاهش شدید رطوبت شده است، وضعیت جنگل‌های زاگرس را بسیار بحرانی توصیف کرد و گفت: به دلیل خشکی پوشش جنگلی، این منطقه در حال حاضر مانند یک انبار باروت عمل می‌کند و کوچک‌ترین جرقه‌ای می‌تواند پتانسیل ایجاد حریق‌های گسترده را داشته باشد.

وی در بررسی مناطق در معرض تهدید، خاطرنشان کرد اگرچه در جنگل‌های شمال به دلیل تردد گردشگران ریسک حریق بالاست، اما در حال حاضر میزان خطر در جنگل‌های زاگرس به مراتب بیشتر است. وی افزود: بارش‌های مطلوب بهاری باعث رشد چشمگیر پوشش علفی شده بود، اما اکنون با گرم شدن هوا، این پوشش‌ها خشک شده و به شدت اشتعال‌پذیر گشته‌اند.

معاون امور جنگل‌ها با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد از آتش‌سوزی‌های جنگلی ناشی از فعالیت‌های انسانی است، از اصلی‌ترین عوامل وقوع حریق از جمله روشن کردن آتش، خاموش نکردن کامل آن و رهاسازی پسماند‌های شیشه‌ای و پلاستیکی در طبیعت گفت. وی تأکید کرد که یگان حفاظت سازمان با افزایش گشت‌ها و هماهنگی با همیاران طبیعت، آماده واکنش سریع در برابر کانون‌های حریق است. وی همچنین افزود که تجهیزاتی نظیر دمنده‌ها و آتش‌بر‌ها برای مدیریت بحران پیش‌بینی و آماده شده‌اند.

وی در بخش دیگری از گفت‌و‌گو، با اشاره به اینکه سرانه پوشش جنگلی برای هر ایرانی حدود ۱۸۰۰ مترمربع است، اعلام کرد مجموع اراضی جنگلی و بیشه‌زار‌های کشور بر اساس داده‌های ماهواره‌ای، به بیش از ۱۷ میلیون هکتار می‌رسد. وی جزئیات توزیع این اراضی را شامل ۲.۴ میلیون هکتار ناحیه هیرکانی، ۶ میلیون هکتار جنگل زاگرسی، ۴ میلیون هکتار جنگل ایرانی-تورانی و سایر نواحی ذکر کرد.

در پایان، پورمقدم با یادآوری نقش حیاتی جنگل‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی، از هموطان خواست در زمان حضور در طبیعت و به دلیل تراکم بالای گردشگران در تابستان، از هرگونه اقدامی که منجر به آلودگی یا بروز حریق می‌شود، به‌شدت خودداری کنند.