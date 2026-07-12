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مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی، از خرید تضمینی ۱۴ هزار و ۱۸۵ تن گندم از کشاورزان استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان گفت: تاکنون گندم خریداریشده ارزشی بالغ بر ۷۰۱ میلیارد و ۴۷۱ میلیون تومان داشته است.
حسینینسب با بیان اینکه روند خرید تضمینی گندم در خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد، افزود: تاکنون ۱۳۸ میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران، معادل ۲۲ درصد از کل مطالبات، به حساب کشاورزان واریز شده و پرداخت مابقی نیز پس از تأمین اعتبار از سوی دولت انجام خواهد شد.
وی با اشاره به عملکرد مراکز خرید استان افزود: از مجموع گندم خریداریشده، ۱۲ هزار و ۷۹۶ تن توسط مراکز خرید مباشر و هزار و ۳۸۹ تن نیز از سوی مرکز خرید ملکی دریافت شده است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با اشاره به میزان خرید در شهرستانهای استان گفت: شهرستان بشرویه با خرید ۳ هزار و ۱۲ تن گندم، بیشترین میزان خرید تضمینی را در بین شهرستانهای خراسان جنوبی به خود اختصاص داده است که نشاندهنده ظرفیت مطلوب این شهرستان در تولید گندم است.
حسینینسب با قدردانی از تلاش گندمکاران، عوامل مراکز خرید و دستگاههای همکار، افزود: ادارهکل غله و خدمات بازرگانی خراسان جنوبی با تمام توان در راستای خرید سریع، دقیق و مطلوب محصول کشاورزان و پیگیری پرداخت بهموقع مطالبات آنان تلاش خواهد کرد.