به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مدیر جهاد کشاورزی آباده گفت: ۱۷ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت گندم آبی و دیم در شهرستان آباده است، که از این سطح افزون بر ۲۳ هزار تن گندم برداشت می‌شود.

محمد حسین خسروی افزود: عملیات برداشت گندم با فعالیت ۱۰۰ دستگاه کمباین در سطح مزارع شهرستان آباده در حال انجام است.

او ادامه داد: ارقام کشت شده گندم در سطح شهرستان آباده شامل میهن، پیشگام و حیدری است.

خسروی اضافه کرد: با توجه به شرایط آب و هوایی شهرستان آباده و با هدف انتخاب رقم مناسب، دو سایت الگویی در اراضی کشاورزی شهرستان آباده اجرا شده است که یکی از این دو سایت گندم آبی است و در این سایت الگویی، ارقام زرینه، حیران، سالار و میهن به عنوان شاهد انتخاب و کاشته شده است که پس از برداشت و کیل‌گیری، نمونه برتر انتخاب و به کشاورزان معرفی می‌شود.

او ادامه داد: بیش از ۵۰ درصد از مزارع شهرستان آباده از آبیاری نوین استفاده می‌کنند و کاه و کلش به جای مانده از درو نیز در دامداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

مدیر جهاد کشاورزی آباده در پایان گفت: ایستگاه پایانی برداشت گندم در شهرستان آباده، دهستان خسروشیرین است که گندمکاران این منطقه تا نیمه شهریور ماه محصول خود را برداشت می‌کنند.