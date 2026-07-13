به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی توده هوای گرم تا پایان هفته در استان مستقر است و موجب وقوع دما‌های ۴۹ و ۵۰ درجه در اغلب مناطق استان بجز مناطق مرتفع شرقی و شمال شرقی خواهد شد.

همچنین در این ایام (بویژه بعد از ظهرها)، سرعت وزش باد در مناطق شمال غربی، غربی، جنوبی، جنوب غربی و مرکزی در حد متوسط تا نسبتاً شدید و همراه با تندباد لحظه‌ای خواهد بود؛ لذا برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی طی ساعاتی از بعد از ظهر‌ها دور از انتظار نیست.

شمال خلیج فارس نیز تا پایان هفته مواج خواهد بود.

اداره کل هواشناسی استان خوزستان درباره وزش باد متوسط تا نسبتا شدید همراه با تندباد لحظه‌ای و احتمال برخاستن گردوخاک محلی و موقتی طی ساعاتی از بعدازظهرها، از اوایل وقت چهارشنبه تا اواخر وقت پنجشنبه در مناطق یاد شده هشدار داد.

در شبانه روز گذشته شوش با ۵۰.۶ و رامشیر با ۲۶ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنک ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۸.۸ و کمینه دمای ۲۹.۶ درجه سانتیگراد رسیده است.