به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، طاهر کیامهر با اشاره به کاهش مصرف برق با اجرای طرح ملی مهتاب اظهار کرد: با اجرای این طرح ۴ هزار و ۸۰۰ کنتور غیرمجاز جمع‌آوری‌شده، حدود ۸ هزار و ۴۰۰ مورد کنتور معیوب از شبکه خارج شده، حدود ۵۱۰ کیلومتر کابل مسی به کابل خود نگهدار تبدیل شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: در آخرین مانور سراسری این طرح در استان در بخش بهینه‌سازی شبکه، ۹ هزار و ۳۵۷ متر شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل شد و ۹۳ فیوز محدودکننده نیز برای مدیریت بار و کنترل مصرف نصب گردید و همچنین ۵۰ دستگاه شمارشگر و ۳۲ انشعاب غیر دائم به فروش رسید.

وی تصریح کرد: در حوزه نظارت و پایش نیز ۱۱ حلقه چاه کشاورزی نیز تست و بازرسی، ۳۳۵ کنتور مساجد بازدید و کنترل شد و ۳۴۰ اقدام در زمینه مدیریت و تعدیل روشنایی معابر انجام گرفت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی همچنین از شناسایی ۱۹ مرکز استخراج غیرمجاز رمزارز در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر دادو گفت: در این مدت، ۱۳۷ دستگاه ماینر غیرمجاز از مراکز دارای تعرفه‌های خانگی، کشاورزی، صنعتی و تجاری کشف و جمع‌آوری شد.