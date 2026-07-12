به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در پی دریافت پرونده‌ای مبنی بر کلاهبرداری از شهروندان در اشکذر و فرار متهمان به مقصد نامعلومی، کارآگاهان پلیس آگاهی و اطلاعات شهرستان به بررسی موضوع پرداختند.

وی افزود: ماموران پلیس با تحقیقات شبانه روزی و رصد اطلاعاتی، ردپای کلاهبردار اصلی و همدستش را در حاشیه شهر مشهد شناسایی و با اخذ نیابت قضایی به آن شهر اعزام و هر دو متهم فراری را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد اظهار داشت: متهمان که با مانور‌های متقلبانه و به بهانه سرمایه گذاری، ساخت و ساز و پرداخت سود کلان، مبلغ ۲ هزار میلیارد ریال را از ۴۰ نفر از شهروندان اشکذری کلاهبرداری کرده بودند پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند.

سردار نگهبان یادآور شد: شهروندان از اطمینان به افرادی که وعده پرداخت سود کلان و سرمایه گذاری و... را می‌دهند خودداری کرده و به افراد شیاد و کلاهبردار اعتماد نکنند.