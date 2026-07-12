وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر حضور مقتدرانه ایران در بازی‌های جهانی روستایی و عشایری ۲۰۲۶ اعلام کرد کاروان کشورمان برای نخستین بار به‌صورت یکپارچه در این رقابت‌ها شرکت می‌کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،جلسه وبیناری غلامحسین یادگاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در قرقیزستان باورزشاحمد دنیامالی برای هماهنگی حضور کاروان ایران در بازی‌های جهانی روستای و عشایری (نومدگیمز) ۲۰۲۶ برگزار شد.

بازی‌های جهانی روستایی و عشایری (نومدگیمز) هر دو سال یک بار انجام می‌شود. در ادوار گذشته این رقابت‌ها از ایران هر فدراسیون به‌‎صورت جداگانه تیم‌ها را اعزام می‌کرد، ولی امسال با تصمیم دکتر دنیامالی تیم‌ها به‌صورت کاروان و متحد اعزام خواهند شد.

لازم به ذکر است که حدود ۱۲۰ ورزشکار و کادر فنی و ۲۰ همراه به این مسابقات اعزام خواهند شد. افتتاحیه بازی‌ها نیز ۷ شهریور و اختتامیه آن ۱۵ شهریور خواهد بود.

دکتر دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در این جلسه وبیناری اظهار داشت: کاروان ایران حداکثر ۱۵۰ نفر خواهد بود و برای اولین بار است که به‌صورت جدی هم از لحاظ کمی و هم کیفی تیم‌ها را اعزام می‌کنیم و می‌خواهیم ظرفیت مدال‌آوری کاروان کشورمان را بالا ببریم.

وی گفت: هدف ما این است که یک کاروان متحد و منضبط داشته باشیم و با توجه به اینکه این مسابقات مناسبت فرهنگی دارد می‌خواهیم در رژه افتتاحیه با لباس اقوام مختلف ایران حضور داشته باشیم. همچنین برنامه داریم که به‌صورت نمایشی شش ورزشکار زورخانه‌ای در مسابقات حضور پیدا کنند و ورزش آیینی ما را به اجرا درآورند.

وزیر ورزش و جوانان خاطر نشان کرد: یکی از مواردی که باید برای مسابقات در نظر بگیریم درباره احتمال بسته شدن مرز‌های هوایی کشور باشد که در آن صورت مجبور هستیم که از الان راه‌های ترانزیتی دیگر را نیز بسنجیم و از کشور‌های همسایه به‌صورت زمینی کاروان را اعزام کنیم. عشق‌آباد ترکمنستان یکی از راه‌هایی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. هدف اصلی ما این است که در صورت باز بودن مرز‌های هوایی کاروان با یک پرواز چارتر اعزام شود.

دکتر دنیامالی اظهار داشت: برای ما مهم است که اگر در دل جنگ هم قرار داشته باشیم، تیم اعزام شود، چون قدرت ما را می‌رساند و می‌خواهیم بهترین نتیجه را بگیریم.

غلامحسین یادگاری سفیر ایران در قرقیزستان هم در این جلسه گفت: امسال قرار است ۱۰۰ کشور با سه هزار ورزشکار در مسابقات حضور پیدا کنند. امسال با توجه به اینکه پنجمین سال افتتاح اجلاس سران شانگهای است، مسابقات از اعتبار بیشتری برخوردار است.

وی گفت: ۲۰ رئیس‌جمهور و سران کشور‌ها برای افتتاح این مسابقات دعوت شده‌اند و همچنین افتتاح این مسابقات همزمان با روز ملی قرقیزستان برگزار می‌شود. یکی از سرانی که دعوت شده آقای پزشکیان رئیس‌جمهوری ایران است. در کنار این مسابقات قرار است که جلسه اجلاس سران شانگهای نیز برگزار شود.

وی خاطرنشان کرد: به هر کشور اجازه داده شده است در مسابقات نومدگیمز رشته‌های خاص خود را معرفی کنند و به نمایش بگذارند.

در این جلسه اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی، حسنخانی معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، پسندیده رئیس فدراسیون روستایی و عشایری و تقی‌زاده مدیرکل امور بین‌الملل وزارت ورزش و جوانان حضور داشتند.