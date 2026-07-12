نمایش «ونوش و کوهستان» به کارگردانی مهدی قلعه از تولیدات مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این‌بار روی صحنه سینما تئاتر کانون می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، این نمایش به نویسندگی شهرام کرمی از روز ۲۵ تیر تا پایان شهریور ۱۴۰۵ (روز‌های پنج‌شنبه و جمعه) در سینما تئاتر کانون اجرا می‌شود.

در خلاصه این نمایش آمده است: ونوش در حال بازی با پروانه‌های زیبا در جنگل متوجه می‌شود که مقدار زیادی از مزرعه دور شده که در این بین با کوهستان، بچه گرگ مهربان آشنا می‌شود و این آشنایی ماجرا‌های تازه‌ای برای آنها به همراه دارد. دوستان ونوش یعنی ژنرال (سگ نگهبان)، زنگوله (گوسفند شکمو) و لولک (ربات اسباب‌بازی) او و کوهستان را در این اتفاق‌ها همراهی می‌کنند.

بر اساس این خبر، قاسم انصاری‌شاد، رسول قنبری، مهدی مزدارانی، بهاره سلیمانی، روژینا میرزایی، مهدی قلعه و علی صفا در نمایش «ونوش و کوهستان» ایفای نقش می‌کنند.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از: صداپیشه: نیلوفر سیاری و سپیده اردستانی، آهنگ‌ساز: بابک نصیری‌خواه شاعر، طراح لباس و دوخت لباس: مهدی مزدارانی، دستیار کارگردان و طراح گریم: لیلا اسبقی، طراح صحنه: مهدی قلعه و ابوذر کریمی، مدیر صحنه: مجید شمس‌سفیدخانی، منشی صحنه: مریم علوی، طراح عروسک و ساخت عروسک: علیرضا حسین‌پور، عروسک‌گردان‌: سپیده اردستانی، طراح نور: محمدرضا شاملوفرد، ساخت دکور: ابوذر کریمی و قاسم انصاری‌شاد، افکت: سپهر قناد و رضا کیایی و عکاس: فرزانه علی‌دوست.

نمایش «ونوش و کوهستان که مناسب گروه سنی سه سال به بالا است ساعت ۱۸:۳۰ در سینما تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان شهید حسن نصرالله (وزرای سابق) اجرا می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند و برای دریافت اطلاعات بیشتر و هماهنگی برای اجرای صبح ویژه مهد‌های کودک با شماره تلفن‌های ۰۹۰۲۵۷۷۶۷۶۷ و ۰۹۲۲۳۹۳۲۸۹۲ تماس بگیرند.

یادآوری می‌شود این نمایش سال گذشته در مرکز تئاتر کانون پرورش فکری مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت و پس از آن در قالب طرح تناوبی تئاتر «هزار رویا، یک نگاه» در شهر‌های مختلف استان مازندران اجرا شد.