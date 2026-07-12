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جمعی از شهروندان شیعه و سنی کشور دوست و همسایه ترکیه که برای شرکت در آیین تشییع، خاکسپاری و مراسمهای بزرگداشت رهبر شهید ایران، آیتالله سیدعلی خامنهای، به ایران سفر کرده بودند، پس از چند روز حضور در تهران، قم و مشهد، در مسیر بازگشت به کشور خود با حضور در شهرستان خوی، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و سپس از طریق مرز بینالمللی رازی راهی کشور ترکیه شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جمعی از شهروندان شیعه و سنی کشور دوست و همسایه ترکیه که برای شرکت در آیین تشییع، خاکسپاری و مراسمهای بزرگداشت رهبر شهید ایران، آیتالله سیدعلی خامنهای، به ایران سفر کرده بودند، پس از چند روز حضور در تهران، قم و مشهد، در مسیر بازگشت به کشور خود با حضور در شهرستان خوی، به مقام شامخ شهدا ادای احترام کردند و سپس از طریق مرز بینالمللی رازی راهی کشور ترکیه شدند.
این زائران در بدو ورود به شهرستان خوی، با استقبال خادمیاران رضوی روبهرو شدند و با حضور در مزار شهدای خوی، با قرائت فاتحه و نثار گل، به مقام شامخ شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و شهدای حملات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی ادای احترام کردند.
زائران ترکیهای سپس با حضور در حسینیه دفتر امام جمعه خوی، با حجتالاسلام قاسم قاسمخانی دیدار و گفتوگو کردند.
امام جمعه خوی در این دیدار با اشاره به جایگاه معنوی رهبر شهید در جهان اسلام گفت: حضور گسترده مسلمانان از کشورهای مختلف در آیین تشییع رهبر شهید، نشان داد که محبت به ایشان محدود به مرزهای ایران نیست و ایشان به عنوان پرچمدار دفاع از اسلام، حمایت از ملتهای مظلوم و رهبری جبهه مقاومت، جایگاهی ماندگار در دل آزادگان جهان دارد.
حجتالاسلام قاسمخانی افزود: حضور عاشقانه مسلمانان شیعه و سنی از کشورهای مختلف در این مراسم، جلوهای از وحدت امت اسلامی و دلبستگی ملتها به آرمانهای ولایت، عدالتخواهی و مقاومت است.
شهروندان ترکیه نیز در این دیدار، عشق و ارادت به رهبر شهید را انگیزه اصلی سفر خود به ایران عنوان کرده و تأکید کردند که حضور در آیین تشییع ایشان را افتخاری برای خود میدانند و راه و آرمانهای ایشان را ادامه خواهند داد.
این زائران پس از پایان برنامههای خود در شهرستان خوی، از طریق مرز بینالمللی رازی، جمهوری اسلامی ایران را به مقصد شهر وان و دیگر شهرهای کشور ترکیه ترک کردند.