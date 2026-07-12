تصادف رخ‌به‌رخ دو موتورسیکلت‌ در جاده نی‌ریز استان فارس، سه کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی نی‌ریز گفت: با دریافت گزارش تصادف در خیابان طالقانی نی ریز، نیرو‌های انتظامی و امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.

سرهنگ کرمی افزود : بر اساس بررسی‌های اولیه، دو موتورسیکلت با سه سرنشین با یکدیگر برخورد کردند که در اثر شدت جراحات، دو نفر در محل حادثه جان خود را از دست دادند و سرنشین سوم که دچار مصدومیت شدید و کاهش هوشیاری شده بود، به بیمارستان منتقل شد.

او بیان کرد : بر اساس اطلاع از منابع بیمارستانی، مصدوم حادثه نیز دچار مرگ مغزی شد و هماهنگی‌های لازم برای اهداء عضو وی انجام گرفت.

فرمانده انتظامی نی‌ریز در پایان گفت : جان‌باختگان این حادثه یک جوان ۱۹ ساله و دو جوان ۲۲ ساله بودند.