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تصادف رخبهرخ دو موتورسیکلت در جاده نیریز استان فارس، سه کشته بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی نیریز گفت: با دریافت گزارش تصادف در خیابان طالقانی نی ریز، نیروهای انتظامی و امدادی بلافاصله به محل اعزام شدند.
سرهنگ کرمی افزود : بر اساس بررسیهای اولیه، دو موتورسیکلت با سه سرنشین با یکدیگر برخورد کردند که در اثر شدت جراحات، دو نفر در محل حادثه جان خود را از دست دادند و سرنشین سوم که دچار مصدومیت شدید و کاهش هوشیاری شده بود، به بیمارستان منتقل شد.
او بیان کرد : بر اساس اطلاع از منابع بیمارستانی، مصدوم حادثه نیز دچار مرگ مغزی شد و هماهنگیهای لازم برای اهداء عضو وی انجام گرفت.
فرمانده انتظامی نیریز در پایان گفت : جانباختگان این حادثه یک جوان ۱۹ ساله و دو جوان ۲۲ ساله بودند.