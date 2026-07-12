سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سه متهم به موبایل‌قاپی پس از تعقیب و گریز در خیابان فردوسی و کشف چندین دستگاه تلفن همراه سرقتی خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد مقدسی گفت: ساعت ۲۱:۳۰ روز جاری، مأموران گشت کلانتری ۱۲۹ جامی هنگام گشت‌زنی در محدوده سه‌راه جمهوری به سه نفر شامل دو مرد و یک زن که با یک دستگاه موتورسیکلت هوندا ۱۲۵ بنفش‌رنگ با پلاک مخدوش در حال تردد بودند، مشکوک شدند.

وی افزود: مأموران پس از نزدیک شدن به متهمان و صدور دستور ایست، با بی‌توجهی آنان مواجه شدند و راکب موتورسیکلت اقدام به فرار کرد که بلافاصله عملیات تعقیب و گریز آغاز شد.

سرهنگ مقدسی ادامه داد: با هماهنگی مرکز پیام، مأموران موفق شدند هر سه متهم را در محدوده خیابان فردوسی، نبش خیابان سرهنگ سخایی دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشفیات این پرونده اظهار کرد: در بازرسی از متهمان، چندین دستگاه تلفن همراه سرقتی شامل گوشی‌های آیفون، سامسونگ اولترا و شیائومی کشف شد.

سرکلانتر هشتم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: هر سه تلفن همراه در زمان کشف روشن بود و دقایقی بعد، صاحبان آنها با تماس با گوشی‌های خود شناسایی و برای پیگیری پرونده به کلانتری دعوت شدند.

وی خاطرنشان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، دستور اخذ اظهارات شکات، انتقال موتورسیکلت به پارکینگ و معرفی متهمان برای سیر مراحل قانونی صادر شد.

سرهنگ مقدسی در پایان از شهروندان خواست هنگام استفاده از تلفن همراه در معابر عمومی، نکات ایمنی را رعایت کرده و در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.