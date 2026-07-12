به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا نادعلی با بیان اینکه از ابتدای جنگ رمضان، مدیریت شهری نسبت به رایگان کردن حمل و نقل عمومی اقدام کرد، گفت: این اقدام با بازخورد‌های مثبت از سوی مردم و همچنین وزارت نفت بابت صرفه‌جویی در مصرف بنزین همراه بود.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع، جلساتی را در شورا برگزار کردیم و درنهایت طرحی با پیشنهاد نایب رئیس شورا آماده شد که در آن طرح دسته‌بندی‌هایی برای رایگان کردن حمل و نقل عمومی مشخص شد، اما در صحن مسیر خود را طی نکرد و به نتیجه نرسید و طرح توسط پیشنهاددهندگان پس گرفته شد.

نادعلی افزود: با وجود خارج شدن موضوع رایگان کردن حمل و نقل عمومی از دستور شورا، هنوز مطالبه عمومی وجود دارد و با توجه به این مطالبات عمومی، شهرداری خود را موظف می‌‍داند که با هماهنگی شورا اقدامات لازم را انجام دهد.

نادعلی تاکید کرد: با صحبت‌ها و مباحثی که در حال انجام است، شهرداری قصد دارد لایحه‌ای را در این خصوص به شورا ارائه دهد. همانطور که گفتیم این موضوع پیش از این در قالب طرح نایب رئیس شورا و ۹ نفر دیگر از اعضا ارائه شده بود و ۱۱ نفر با آن مخالف بودند و این بار لایحه توسط شهرداری ارائه می‌شود.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه قطعاً اقدامات در هماهنگی بین شهرداری و شورا انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: تا پایان برگزاری مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، شرایط توسط شهرداری برای استفاده رایگان شهروندان از مترو و اتوبوس‌های بی‌آرتی فراهم شده بود که در این ایام نیز مردم بازخورد مثبتی نشان دادند. طبیعی است در این فاصله تا ارائه لایحه به شورا، قطع و وصل شدن این روند و به عبارتی دریافت هزینه و رایگان‌سازی مجدد برای شهرداری اقدام سختی است و تکلیف مردم را باید روشن کرد.

وی با اشاره به پیش‌بینی منابع مالی برای جبران هزینه‌های رایگان کردن حمل و نقل عمومی، گفت: در زمان تدوین طرح توسط اعضا، پیوست‌ها و یا منابع مالی جهت جبران هزینه‌ها پیش‌بینی شد که یکی از این بخش‌ها باشگاه شهروندی بود که بر اساس آن شهروندانی که عوارض خود را به موقع می‌پرداختند، از مترو و اتوبوس بی‌آرتی به طور رایگان استفاده می‌کردند.

وی ادامه داد: دیگر منابع مالی نیز در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران برای تصویب در صحن شورا در حال بررسی است. قطعاً با حذف یک منبع مالی، منابع دیگری پیش‌‎بینی می‌شود و تصمیم‌گیری در مورد آن در حال انجام است.