به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های انتخابی تیم‌های ملی پومسه مردان و زنان که با هدف انتخاب نمایندگان ایران برای بازی‌های آسیایی ناگویا برگزار شد، به پایان رسید و نفرات راه‌یافته به اردوی تیم‌های ملی معرفی شدند.

در بخش مردان، مرتضی زنده‌دل، یاسین اکبری و محمدامین گماریان جواز حضور در اردوی آماده‌سازی را کسب کردند. هدایت تیم ملی پومسه مردان برعهده حسین بهشتی است.

در بخش زنان نیز یاسمن لیموچی و مبینا شریفی‌ماهر به اردوی آماده‌سازی دعوت شدند. نگار مددخانی هدایت تیم ملی پومسه زنان را برعهده دارد.

گفتنی است اردوی تیم‌های ملی پومسه از روز شنبه ۲۷ تیرماه آغاز خواهد شد و در پایان این مرحله، از هر بخش یک ورزشکار به عنوان نماینده ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا اعزام خواهد شد.