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شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان با صدور اطلاعیه ای از مشترکان خواست با مصرف بهینه در حفظ پایداری شبکه برق مشارکت کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ ️در این اطلاعیه آمده است : با وجود تلاشهای شبانهروزی مجموعه صنعت برق کشور برای حفظ پایداری شبکه و بازسازی بخشهای آسیبدیده، آثار باقیمانده از جنگ ۴۰ روزه همچنان فشار مضاعفی بر شبکه سراسری برق وارد میکند. همزمان، تداوم گرمای شدید و افزایش قابل توجه مصرف برق، بهویژه در بخش سرمایشی، شرایط بهرهبرداری از شبکه را حساستر کرده است.
افزایش دمای محیط، علاوه بر رشد تقاضای مصرف، موجب کاهش راندمان و ظرفیت عملیاتی بخشی از تجهیزات شبکه برق نیز میشود. همزمانی این دو عامل، ضرورت مدیریت مصرف برق را بیش از هر زمان دیگری آشکار میسازد.
شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان از تمامی مشترکان خانگی، تجاری، اداری، صنعتی و کشاورزی درخواست میکند با کاهش مصارف غیرضروری، تنظیم دمای وسایل سرمایشی بر روی ۲۴ تا ۲۶ درجه سانتیگراد، پرهیز از استفاده همزمان از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار و انتقال مصارف غیرضروری به ساعات کمباری، در حفظ پایداری شبکه برق مشارکت کنند.
بیتردید، همراهی و مسئولیتپذیری مشترکان، مهمترین پشتوانه صنعت برق برای عبور ایمن از شرایط کنونی و استمرار تأمین برق پایدار برای همه هموطنان است. در شرایط فعلی، صرفهجویی در مصرف برق صرفاً یک توصیه نیست، بلکه ضرورتی فنی، ملی و جلوهای از مشارکت اجتماعی در صیانت از یکی از حیاتیترین زیرساختهای کشور به شمار میرود.