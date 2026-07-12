پخش زنده
امروز: -
نمایشگاه مجازی «مالیات به روایت اسناد آرشیو ملی ایران» با معرفی ۲۲ برگ سند در قالب ۱۷ عنوان، بخشی از پیشینه مالیاتستانی و تحولات نظام مالیاتی ایران را در دورههای مختلف تاریخی بازخوانی میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره ارتباطات آرشیوی ادارهکل خدمات آرشیوی،به مناسبت روز ملی مالیات، نمایشگاه مجازی «مالیات به روایت اسناد آرشیو ملی ایران» را آماده کرده و در وبگاه سازمان در دسترس علاقهمندان قرار داده است.
مالیات، وجهی است که بر اساس قانون و متناسب با درآمد، شغل و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت میشود و دولت آن را برای تأمین هزینههای عمومی و ارائه خدمات به شهروندان به کار میگیرد. پرداخت مالیات در چارچوب نظامی عادلانه و مطلوب، یکی از نشانههای بلوغ فرهنگی جامعه و از ابزارهای مهم دولتها برای دستیابی به توسعه پایدار به شمار میرود.
پیشینه مالیاتستانی به هزاران سال پیش بازمیگردد و ایران نیز از قدیمیترین کشورهایی است که برای تأمین مخارج عمومی، نظام دریافت مالیات داشته است. در دوره هخامنشیان و در زمان داریوش، بخشهای مختلف امپراتوری موظف بودند میزان معینی مالیات پرداخت کنند. پیش از رواج مالیات نقدی نیز مالیاتها به شکل پیشکش، هدیه و کالاهای غیرنقدی دریافت میشد.
در دوره سلوکیان، نظام مالیاتی ترکیبی از مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم شکل گرفت که مالیات اراضی، مالیات سرانه و حقوق گمرکی را دربر میگرفت. در دوره ساسانیان نیز مالیات بر اساس میزان و کیفیت محصولات کشاورزی محاسبه و دریافت میشد.
در دوره اسلامی، منابع مالیاتی تنوع بیشتری یافت و مالیاتهایی مانند مالیات مستغلات، ضرابخانه، کشتیرانی، ماهیگیری، معادن، کسبه و صنعتگران، در کنار مالیاتهای شرعی همچون زکات و خمس، به نظام مالی کشور افزوده شد.
در دوره صفویه، برخی مالیاتها از جمله مالیات زمین، دام، سرانه و آببها دارای نرخ مشخص بود. شاه عباس اول نیز با بازنگری در وضعیت مالی کشور، اصلاح شیوه دریافت مالیات و تلاش برای جلوگیری از ظلم به مردم، تغییراتی در این نظام ایجاد کرد.
در آغاز دوره قاجار، به دلیل آشفتگی اوضاع کشور، نظام مالیاتی منظم و منسجمی وجود نداشت. در دوره ناصرالدینشاه، امیرکبیر برای ساماندهی امور مالی، ایجاد تعادل میان درآمدها و هزینهها و تنظیم بودجه اقدام کرد؛ هرچند پس از او بینظمیهای پیشین بار دیگر گسترش یافت.
با استقرار حکومت مشروطه، نظارت بر درآمدها و هزینههای کشور به مجلس شورای ملی و نمایندگان مردم واگذار شد و اصل برابری افراد در برابر مالیات مورد توجه قرار گرفت. از سال ۱۳۰۰ شمسی نیز اصلاحاتی در امور مالی و نظام مالیاتی کشور صورت گرفت و میان مقررات مالیاتی و فعالیتهای اقتصادی ارتباط بیشتری برقرار شد.
اسناد این نمایشگاه، ابعاد گوناگونی از شیوه دریافت و تنظیم مالیات در دوره قاجار و پهلوی اول را بازتاب میدهند؛ از گزارشهای مربوط به جمعآوری و ارسال مالیات ایالات به مرکز تا قبوض مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، بخشنامههای وزارت مالیه و مقررات مرتبط با مالیات اراضی، املاک، مراتع، دخانیات و عایدات.
گزارش به ناصرالدینشاه درباره جمعآوری مالیات حاج حسین ملکالتجار کاشان، تلگراف ظلالسلطان درباره وصول و ارسال اقساط مالیاتی فارس به مرکز، نمونه قبوض مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم، تصویبنامه هیئتوزرا درباره معافیت مالیاتی آسیبدیدگان برخی مناطق و بخشنامههای وزارت مالیه درباره مالیات دخانیات، املاک، مراتع و عایدات، از جمله اسناد معرفیشده در این نمایشگاه است.
نمایشگاه مجازی «مالیات به روایت اسناد آرشیو ملی ایران» از طریق این پیوند قابل مشاهده است.