به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از خراسان‌رضوی، متن کامل پیام سید رضا حسینی زاده مظلومی به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

((من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق))

معاونین، مدیران و همکاران مجاهد و پرتلاش

با عرض سلام و تسلیت

در ایامی که ملت بزرگ ایران با حماسه آفرینی در آیین بدرقه قائد شهید امت، بار دیگر شکوه ایمان و صلابت خود را به رخ جهانیان کشید، بر خود لازم می‌دانم از زحمات بی شائبه شما عزیزان در خلق تصویری ماندگار از شکوه تشییع آقای شهید ایران قدرانی کنم؛ چه آنان که در میدان حضور داشتند و چه آنان که در اتاق‌های خبر، سیما، رادیو، تولید، پخش، فنی و فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی، رادیو زیارت، برون‌مرزی و چه همکاران پشتیبانی و مالی و چه همکارانمان در حوزه صیانت که شبانه‌روز بی‌وقفه تلاش کردند.

از معاونت فضای مجازی هم که فضایی را برای حضور و نقش آفرینی مجموعه‌های مردمی در مجموعه صبا در قالب رویداد راویوم فراهم نمود، سپاسگزارم.