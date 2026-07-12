رایزنی برای تأمین ۱۸۰ هکتار زمین طرحهای حمایتی مسکن در گرگان
ادارهکل راه و شهرسازی گلستان با برگزاری نشست مشترک با مالکان اراضی سعدآباد، راهکارهای تأمین زمین مورد نیاز طرحهای حمایتی مسکن از ظرفیت بخش خصوصی را بررسی کرد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما
، ادارهکل راه و شهرسازی گلستان در نشستی با مالکان اراضی منطقه سعدآباد، راهکارهای تأمین زمین مورد نیاز طرح های حمایتی مسکن را بررسی کرد.
در این نشست، مسئولان ادارهکل روند حقوقی و اجرایی توافق با مالکان و مفاد پیشنویس توافقنامه را تشریح کردند.
نمایندگان مالکان نیز دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره نحوه اجرای توافق و تأمین زمین مطرح کردند.
این نشست در راستای اجرای تکالیف قانونی وزارت راه و شهرسازی برای تأمین اراضی مورد نیاز طرح های حمایتی مسکن برگزار شد.
بر اساس تصمیم اتخاذ شده، مذاکرات میان طرفین تا دستیابی به توافق نهایی ادامه خواهد یافت.
در صورت نهایی شدن توافقها، حدود ۱۸۰ هکتار زمین برای اجرای **طرح**های حمایتی مسکن و سایر برنامههای وزارت راه و شهرسازی در گرگان تأمین میشود.