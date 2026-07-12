معاون تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی گفت: باید هر یک از ما در جایگاه خود، چون شهید خامنه‌ای، شهید طهرانچی و دیگر شهدا برای عزت و سرفرازی این آب و خاک گام برداریم، باید عرق ملی داشته باشیم و در راه آرمان‌های کشورمان استقامت ورزیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حامد افشاری گفت: این روز‌ها در فراق شهیدانی که هرکدام برای ما معلم و الگویی بی‌بدیل بودند، دوران سخت و تأثربرانگیزی را سپری می‌کنیم. از این عزیزان بسیار آموختیم و امید داریم که بتوانیم در مسیر پرافتخار آنان گام برداریم و ادامه‌دهنده راهشان باشیم.

برنامه‌های گرامیداشت و یادواره شهدا؛ راهی برای معرفی سیره آنان به نسل جوان

افشاری با تأکید بر نقش برنامه‌های گرامیداشت و یادواره شهدا در معرفی سیره آنان به نسل جوان تصریح کرد: برگزاری مراسمات و یادواره‌هایی که سیره این شهدا را به نسل جوان معرفی کند و در روحیه و حالات معنوی نسل جوان و دانشجویان اثرگذار باشد، بسیار مهم است. برپایی و برگزاری این برنامه‌ها راهی است برای همگی ما که بتوانیم شخصیت‌های شهدا را بهتر بشناسیم، مخصوصاً برای نسل جوان که بدانند این شهدا واقعاً شهیدوار زندگی کردند و قلبشان برای این مملکت می‌تپید و ما هم باید همین مسیر را ادامه دهیم و در راه آرمان‌هایمان مقاومت داشته باشیم.

پایداری بر آرمان‌های کشور، عرق ملی و خدمت به مردم؛ شروط تداوم راه شهداست

معاون تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر ضرورت عرق ملی برای تداوم راه شهدا، خاطرنشان کرد: برای آنکه همگی ما و به‌ویژه نسل جوان بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و هر یک از ما در جایگاه خود، چون شهید خامنه‌ای، شهید طهرانچی و دیگر شهدا برای عزت و سرفرازی این آب و خاک گام برداریم، باید عرق ملی داشته باشیم و در راه آرمان‌های کشورمان استقامت ورزیم.

وی در پایان تأکید کرد: در همه زمان‌ها و در هر منصب و جایگاهی، نباید فراموش کنیم که این مردم کشورمان هستند که این جایگاه را برای هر یک از ما فراهم کرده‌اند و این مردم بودند که شرایط را مهیا کردند تا ما به اینجا برسیم. پس در راه شهدا و برای مردم و برای مملکتمان باید قلبمان بتپد و برای این کشور و مردممان گام برداریم.