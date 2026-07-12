یک دستگاه اکسیژن‌ساز و یک دستگاه مانومتر با کمک جمعی از خیرین شهرستان فیروزآباد به هلال احمر این شهرستان اهدا شد.

اهدای دستگاه اکسیژن‌ساز و مانومتر به جمعیت هلال احمر فیروزآباد

اهدای دستگاه اکسیژن‌ساز و مانومتر به جمعیت هلال احمر فیروزآباد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان فیروزآباد گفت: در راستای توسعه خدمات حمایتی یک دستگاه اکسیژن‌ساز و یک دستگاه مانومتر به بیماران و نیازمندان این شهرستان اهدا شد.

سید سجاد فالی افزود : این کار خیر با مشارکت خیرین این شهرستان انجام گرفت که یک دستگاه اکسیژن‌ساز و یک دستگاه مانومتر به ارزش ۹۰۰ میلیون ریال به بانک امانات و تجهیزات پزشکی جمعیت هلال احمر شهرستان فیروزآباد اهدا شد.