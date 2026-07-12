معاون رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده، روز یکشنبه با هدف شرکت در نهمین اجلاس وزیران زن سازمان همکاری اسلامی (OIC) وارد اسلام‌آباد، پایتخت پاکستان شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، این اجلاس به میزبانی دولت پاکستان و با شعار «توانمندسازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان در کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی؛ چالش‌ها و راهکار‌های پیش‌رو» برگزار می‌شود و وزیران، معاونان و مقام‌های ارشد کشور‌های عضو برای بررسی راهکار‌های تقویت جایگاه زنان و گسترش همکاری‌های مشترک در آن حضور یافته‌اند.

«زهرا بهروزآذر» معاون رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در امور زنان و خانواده به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در این نشست سخنرانی خواهد کرد و ضمن تشریح سیاست‌ها و برنامه‌های ایران در حوزه زنان و خانواده، اقدامات انجام‌شده برای ارتقای نقش زنان در عرصه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را ارائه می‌کند.

وی همچنین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران درباره توسعه همکاری‌های کشور‌های اسلامی در حوزه توانمندسازی زنان را مطرح خواهد کرد.

بر اساس برنامه این سفر، معاون رئیس‌جمهور ایران در حاشیه اجلاس با شماری از وزیران و مقامات کشور‌های عضو سازمان همکاری اسلامی نیز دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد. این رایزنی‌ها با هدف گسترش همکاری‌های دوجانبه و چندجانبه در حوزه زنان، خانواده و تبادل تجربیات میان کشور‌های اسلامی انجام می‌شود.

نهمین اجلاس وزیران زن سازمان همکاری اسلامی طی روز‌های ۱۲ و ۱۳ ژوئیه در اسلام‌آباد برگزار می‌شود و پاکستان در این دوره میزبان هیئت‌های عالی رتبه از کشور‌های عضو این سازمان است.