تاکید بر ایمنسازی نقاط پرخطر در نشست کمیته پیشگیری از غرقشدگی
رئیس مرکز بهداشت استان کهگیلویه و بویراحمد بر نصب علائم هشداردهنده و ایمنسازی نقاط پرخطر برای پیشگیری از غرقشدگی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،
مسلم شریفی در نشست کمیته پیشگیری از غرقشدگی افزود: علاوه بر این دو موضوع، استقرار تیمهای واکنش سریع برای امدادرسانی به افراد در معرض خطر نیز از دیگر اقدامات ضروری در زمینه پیشگیری از غرقشدگی است.
وی اضافه کرد: کاهش این حوادث نیازمند همکاری منسجم و مؤثر همه دستگاههای مسئول است و آموزش عمومی از طریق مدارس، رسانهها به ویژه صدا و سیما و سایر بسترهای اطلاعرسانی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی مردم دارد.