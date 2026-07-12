به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مسلم شریفی در نشست کمیته پیشگیری از غرق‌شدگی افزود: علاوه بر این دو موضوع، استقرار تیم‌های واکنش سریع برای امدادرسانی به افراد در معرض خطر نیز از دیگر اقدامات ضروری در زمینه پیشگیری از غرق‌شدگی است.

وی اضافه کرد: کاهش این حوادث نیازمند همکاری منسجم و مؤثر همه دستگاه‌های مسئول است و آموزش عمومی از طریق مدارس، رسانه‌ها به ویژه صدا و سیما و سایر بستر‌های اطلاع‌رسانی، نقش مهمی در ارتقای آگاهی مردم دارد.