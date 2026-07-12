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امام جمعه موقت بیرجند گفت: رهبر شهید با اخلاص و مجاهدت، الگویی ماندگار برای امت اسلامی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در مراسم سومین روز تدفین فرمانده کل قوا که به میزبانی نیروهای مسلح خراسان جنوبی در مسجد امام حسین (ع) بیرجند برگزار شد، با بیان اینکه رهبر شهید از آغاز مسئولیت خود تمام وجودش را وقف حفظ دین و انقلاب اسلامی کرد، گفت: اخلاص، شجاعت و مجاهدت خالصانه این شخصیت بزرگ، از او الگویی ماندگار برای امت اسلامی ساخت و راه او با تبعیت از ولایت و ادامه مسیر مقاومت تداوم خواهد یافت.
حجتالاسلام نوفرستی، با اشاره به ویژگیهای شخصیتی رهبر شهید افزود: ایشان مصداق آیه شریفه «إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ» بود و خشیت الهی، شخصیتی از او ساخت که تنها از خدا میترسید و همین اخلاص، هیبت و اقتداری در وجودش ایجاد کرده بود که دشمنان اسلام از او هراس داشتند.
وی افزود: رهبر شهید با توکل بر خدا، در مسیر ابلاغ رسالت الهی از هیچ قدرتی جز خداوند واهمه نداشت و در سختترین میدانها، ایمان و تسلیم او در برابر اراده الهی افزونتر میشد.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه تربیت نیروهای مؤمن و انقلابی از مهمترین دستاوردهای این شهید والامقام بود، گفت: اندیشه و مکتب او به شخص خودش محدود نشد و امروز در امت اسلامی و جبهه مقاومت تداوم یافته است.
حجتالاسلام نوفرستی حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید در شهرهای مختلف ایران و عراق را نشانه پیوند عمیق ملتهای مسلمان با مکتب ولایت و مقاومت دانست و گفت: این حضور عظیم نشان داد راه شهیدان همچنان زنده و الهامبخش ملتهای آزاده است.
وی همچنین با اشاره به اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، افزود: توان دفاعی کشور، حاصل سالها مجاهدت، مدیریت حکیمانه و هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی است و امروز دشمنان بیش از گذشته از اقتدار ایران اسلامی هراس دارند.
امام جمعه موقت بیرجند با تأکید بر اینکه انتقام خون شهیدان، مطالبه ملت ایران و رهبر معظم انقلاب اسلامی است، گفت: این مطالبه در ابعاد حقوقی، سیاسی و میدانی با جدیت دنبال خواهد شد و دستگاههای مسئول باید با استفاده از همه ظرفیتهای داخلی و بینالمللی، حقوق ملت ایران و خانواده شهدا را پیگیری کنند.