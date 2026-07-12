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دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم گفت: پرداخت ارز ویژه اربعین از روز گذشته آغاز شده و تا ۱۳ مردادماه ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم با بیان اینکه پرداخت ارز ویژه اربعین از روز گذشته در قم آغاز شده و تا ۱۳ مردادماه ادامه دارد، افزود: به هر زائر ۲۰۰ هزار دینار عراقی ارز اربعین تعلق میگیرد و سرپرستان خانوار میتوانند برای همه اعضای خانواده بالای پنج سال نیز نسبت به ثبتنام و دریافت ارز اقدام کنند.
سید رسول میرخلف با اشاره اینکه دریافت ارز اربعین منوط به ثبتنام در سامانه سماح است، گفت: متقاضیان پس از ثبتنام در این سامانه، باید درخواست خود را از طریق سامانه «بله» بانک ملی ثبت کرده و سپس ارز خود را از شعب بانکهای عامل دریافت کنند.
وی با اشاره به اینکه هر زائر تنها یکبار در سال امکان دریافت ارز اربعین را دارد، افزود: این سهمیه هیچ ارتباطی با سهمیه ارز مسافرتی ندارد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان قم گفت: در استان قم هفت بانک عامل مسئول پرداخت ارز اربعین هستند و متقاضیان میتوانند با مراجعه به سامانههای این بانکها، نسبت به ثبت درخواست و دریافت ارز اقدام کنند.
بانکهای ملی، ملت، سپه، شهر، گردشگری، قرضالحسنه مهر ایران و پستبانک به عنوان بانکهای عامل عرضه ارز اربعین تعیین شدهاند.