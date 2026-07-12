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فراخوان نامزدی جایزه جهانی کشاورزی ۲۰۲۶ با هدف تجلیل از دستاوردهای علمی و ماندگار اساتید برجسته حوزههای علوم کشاورزی و زیستی آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، فرآیند دریافت درخواستهای نامزدی جایزه جهانی کشاورزی ۲۰۲۶ به عنوان فرصتی برای معرفی ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه ایران در عرصه جهانی و تقویت دیپلماسی علمی و فناوری کشور است.
این جایزه از سوی کنفدراسیون جهانی انجمنهای آموزش عالی علوم کشاورزی و زیستی (GCHERA) و با حمایت دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین برگزار میشود و یکی از معتبرترین جوایز بینالمللی در حوزه آموزش عالی، پژوهش و نوآوری علوم کشاورزی و زیستی به شمار میرود.
این جایزه با هدف تجلیل از اعضای هیئت علمی و استادانی طراحی شده است که در طول دوران فعالیت حرفهای خود، نقش مؤثری در توسعه آموزش عالی، پژوهش، نوآوری، انتقال دانش و تعاملات اجتماعی در حوزه علوم کشاورزی و زیستی ایفا کرده و آثار ماندگار، مستند و قابل ارزیابی در ارتقای کشاورزی پایدار، امنیت غذایی و رفاه جهانی بر جای گذاشتهاند.
بر اساس آییننامه این جایزه، در دوره ۲۰۲۶ دو جایزه، هر یک به ارزش ۱۰۰ هزار دلار آمریکا به برگزیدگان اعطا خواهد شد. دستکم یکی از این جوایز به یکی از نامزدهای شایسته از کشورهای در حال توسعه اختصاص مییابد و جایزه دوم نیز بدون محدودیت جغرافیایی و صرفاً بر اساس شایستگی علمی و حرفهای به یکی از نامزدها تعلق خواهد گرفت. هر برگزیده تنها یک جایزه دریافت میکند و پرداخت مالیات احتمالی تعیینشده از سوی دولت چین بر عهده دریافتکننده خواهد بود.
مراسم اهدای جوایز نیز 6 آبان ماه( ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶) در دانشگاه کشاورزی نانجینگ چین برگزار خواهد شد.
مطابق شرایط اعلامشده، نامزدها باید از اعضای هیئت علمی یا استادان دانشگاههای معتبر و پژوهشمحور باشند یا همچنان همکاری علمی مستمر با چنین مؤسساتی داشته باشند. این دانشگاهها باید در مقاطع تحصیلات تکمیلی فعال بوده و در حوزههای کشاورزی، منابع طبیعی، جنگلداری، صنایع غذایی، محصولات زیستی، زیستانرژی، توسعه روستایی، محیطزیست و سایر رشتههای مرتبط با علوم کشاورزی و زیستی فعالیت آموزشی و پژوهشی داشته باشند. دامنه این رشتهها علاوه بر علوم طبیعی، علوم اجتماعی مرتبط با کشاورزی و توسعه پایدار را نیز دربر میگیرد.
همچنین نامزدهای کشورهای در حال توسعه باید حداقل دوسوم دوران فعالیت حرفهای خود را در مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی مستقر در یک یا چند کشور در حال توسعه سپری کرده باشند. برگزیدگان دورههای پیشین امکان نامزدی مجدد نخواهند داشت، اما افرادی که در دورههای گذشته موفق به دریافت جایزه نشدهاند، میتوانند با ارائه پروندهای جدید در دورههای بعدی شرکت کنند.
فرآیند ارزیابی نامزدها بر پایه شش محور اصلی انجام خواهد شد که شامل نوآوری و رهبری آموزشی در آموزشهای کارشناسی، تحصیلات تکمیلی و آموزشهای مادامالعمر، الهامبخشی و تربیت دانشجویان، پژوهشگران و مدیران علمی، اثرگذاری پژوهشی و تولید دستاوردهای تحولآفرین، رهبری راهبردی در توسعه نهادهای علمی، نقشآفرینی در توسعه کشاورزی پایدار و ارتقای رفاه جهانی و همچنین تعامل مؤثر با دانشگاهها، صنعت، دولت، سازمانهای مردمنهاد و جامعه برای توسعه انتقال دانش، نوآوری و خدمات اجتماعی است.
بر اساس چارچوب ارزیابی، معیارهای داوری دارای وزن مشخص هستند؛ نوآوری و رهبری آموزشی ۲۰ درصد، الهامبخشی و تربیت سرمایه انسانی ۱۵ درصد، اثرگذاری پژوهشی ۲۰ درصد، رهبری راهبردی در توسعه نهادهای علمی ۱۵ درصد، نقش در توسعه کشاورزی پایدار جهانی ۱۰ درصد و تعامل با ذینفعان و اثرگذاری اجتماعی ۲۰ درصد از امتیاز نهایی را تشکیل میدهند. در تمامی این شاخصها، میزان اثرگذاری باید مستند، قابل اندازهگیری و متناسب با گستره، پیچیدگی، دشواری و ماندگاری نتایج حاصل از فعالیتهای علمی و فناوری باشد.
بر اساس دستورالعمل جایزه، فرآیند نامزدی صرفاً از طریق دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، سازمانهای دولتی و غیردولتی واجد شرایط انجام میشود و معرفی افراد به صورت شخصی امکانپذیر نیست، مگر آنکه پرونده از سوی یکی از این نهادها تأیید و ارسال شود. محدودیتی نیز برای تعداد نامزدهای معرفیشده از سوی هر سازمان وجود ندارد و تمامی اطلاعات مربوط به نامزدها و معرفیکنندگان به صورت محرمانه نگهداری خواهد شد.
تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی تهیه و از طریق سامانه برخط جایزه بارگذاری شوند. این مدارک شامل اطلاعات سازمان معرفیکننده، مشخصات کامل نامزد، تأییدیه رسمی سازمان، سوابق علمی و رزومه، تصویر جدید، خلاصهای از مهمترین دستاوردها، تشریح دستاوردهای شاخص، گزارش اثرگذاری فعالیتها، نامه اصلی معرفی، حداقل دو نامه حمایت از سوی افراد یا نهادهای مستقل، مستندات علمی و پژوهشی و همچنین اعلام اطلاع یا عدم اطلاع نامزد از فرآیند معرفی است.
فرآیند انتخاب برگزیدگان در چهار مرحله انجام میشود. در مرحله نخست، دبیرخانه GCHERA مدارک را از نظر کامل بودن و انطباق با شرایط بررسی میکند. سپس پروندهها توسط هیئت داوران بینالمللی مستقل و ناشناس ارزیابی میشوند. در ادامه، پیشنهادهای هیئت داوران به کمیته بینالمللی GCHERA ارائه شده و در نهایت، کمیته بینالمللی جایزه جهانی کشاورزی با رعایت اصول سلامت، شفافیت و ملاحظات اخلاقی، برگزیدگان نهایی را تأیید خواهد کرد. تمامی اعضای هیئت داوری و کمیتههای اجرایی نیز موظف به اعلام هرگونه تعارض منافع احتمالی هستند و در صورت وجود تعارض، از فرآیند تصمیمگیری کنار گذاشته خواهند شد.
دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها، مراکز تحقیقاتی و سایر نهادهای واجد شرایط میتوانند تا 25 تیرماه( ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶) نسبت به ثبت و تکمیل پرونده نامزدهای خود اقدام کنند. امکان ویرایش اطلاعات و بارگذاری مدارک نیز تا پایان مهلت فراخوان فراهم است و پروندههای ناقص یا ثبتشده پس از پایان مهلت تعیینشده مورد بررسی قرار نخواهند گرفت.
با توجه به ظرفیتهای گسترده علمی، پژوهشی و فناورانه ایران در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، امنیت غذایی، زیستفناوری، صنایع غذایی و توسعه پایدار، حضور فعال دانشگاهها، پژوهشگاهها و نهادهای علمی کشور در این فراخوان میتواند فرصت ارزشمندی برای معرفی دستاوردهای بینالمللی پژوهشگران ایرانی، توسعه همکاریهای علمی فرامرزی، ارتقای جایگاه علمی کشور و تقویت دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری در سطح جهانی فراهم کند.