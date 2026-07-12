تصادف رخ‌به‌رخ پژو و رانا در جاده بختگان به نی‌ریز استان فارس، یک فوتی و شش مصدوم بر جای گذاشت.

تصادف در جاده بختگان به نی‌ریز با یک فوتی و ۶ مصدوم

تصادف در جاده بختگان به نی‌ریز با یک فوتی و ۶ مصدوم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر بختگان گفت: تصادف رخ‌به‌رخ دو خودرو سواری پژو ۴۰۵ و رانا در جاده بختگان به نی‌ریز، شش مصدوم و یک جان‌باخته برجای گذاشت.

رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان بختگان گفت: گزارشی مبنی‌بر تصادف رخ‌به‌رخ دو خودرو سواری پژو ۴۰۵ و رانا در جاده بختگان، نی‌ریز به هلال‌احمر اعلام شد.

بشیر محمدی افزود: بلافاصله نجاتگران هلال‌احمر با خودروی آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

محمدی در ادامه بیان کرد: این حادثه شش مصدوم و یک فوتی به همراه داشت که مصدومان توسط عوامل اورژانس ۱۱۵ به مراکز درمانی منتقل شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر بختگان در پایان گفت : نجاتگران هلال‌احمر پس از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه حادثه نسبت به رهاسازی فرد فوت شده اقدام کردند و پیکر فرد جان باخته را به عوامل انتظامی تحویل دادند.