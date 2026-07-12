سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت از انهدام باند دو نفره سارقان کاتالیزور خودرو و اعتراف اولیه آنان به ۳۰ فقره سرقت در غرب تهران خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمد افشار گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کاتالیزور خودرو‌های ال۹۰ و ساندرو در محدوده کلانتری ۱۸۱ چیتگر، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار تیم عملیات این یگان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته محل‌های سرقت، موفق به شناسایی مشخصات ظاهری متهمان و خودروی مورد استفاده آنان شدند.

سرهنگ افشار ادامه داد: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی درون و برون‌سازمانی و استفاده از شیوه‌های نوین کشف جرم، هویت متهمان و مخفیگاه آنان در یکی از مناطق جنوبی تهران شناسایی شد.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه وارد مخفیگاه متهمان شده و هر دو سارق را دستگیر کردند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به کشفیات این پرونده اظهار کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهمان، ابزارآلات حرفه‌ای سرقت و خودروی مورد استفاده در سرقت‌ها کشف و ضبط شد.

وی افزود: متهمان پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیسی، به ۳۰ فقره سرقت کاتالیزور خودرو اعتراف کردند و در تحقیقات اعلام کردند اموال سرقتی را از طریق بستر‌های اینترنتی و درگاه‌های مجازی به فروش می‌رساندند.

سرهنگ افشار در پایان با بیان اینکه برای متهمان پرونده قضایی تشکیل شده است، گفت: متهمان برای انجام مراحل قانونی و بررسی احتمال ارتکاب سایر جرائم به مرجع قضایی معرفی شدند.