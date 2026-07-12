افتتاح نمایشگاه کتاب در یاسوج
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از افتتاح نمایشگاه کتاب در یاسوج با تخفیف ۶۰ درصدی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد
، درخشان گفت: این نمایشگاه تا ۱۵ مرداد ، هر روز از ساعت ۹ تا ۲۳ در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به روی علاقهمندان به کتاب و کتابخوانی باز است.
درخشان گفت: در این نمایشگاه بیش از ۴ هزار عنوان کتاب در قالب حدود ۹۰ هزار جلد کتاب عرضه شده است.
وی خاطرنشان کرد: به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر، بخشی ویژه در این نمایشگاه به کتابهای مرتبط با پیشگیری، کاهش آسیبها و مقابله با معضل مواد مخدر اختصاص یافته است.