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فصل سوم برنامه قرآنی «محفل ستارهها» با اضافه شدن بخشهای جدید، پویشهای آموزشی و محتوای متناسب با کودکان و نوجوانان روی آنتن رفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدیزادهحسین، کارگردان برنامه «محفل ستارهها» با اشاره به آغاز فصل سوم این برنامه گفت: بخش نخست این فصل در ۱۵ قسمت تولید شده و در ایام تابستان پخش میشود.
این برنامه هر روز از شبکه نهال روی آنتن میرود و بازپخش آن نیز از همین شبکه و همچنین شبکه قرآن در نظر گرفته شده است.
زاده حسین با اشاره به استقبال مخاطبان از فصلهای گذشته افزود: بر اساس آمارهای اعلامشده، این برنامه در فصلهای پیشین با اقبال قابل توجهی از سوی مخاطبان روبهرو بوده و همین استقبال، زمینه ادامه تولید و پخش آن را در فصل تابستان فراهم کرده است.
کارگردان «محفل ستارهها» یکی از مهمترین تغییرات فصل سوم را اضافه شدن بخشی با محوریت معرفی مشاهیر، مفاخر و چهرههای اثرگذار ایران دانست و گفت: در این بخش، شخصیتهایی همچون میرزاکوچکخان جنگلی، رئیسعلی دلواری و شیخبهایی و نیز شماری از دانشمندان، مفاخر فرهنگی و فرماندهان برجسته به کودکان و نوجوانان معرفی میشوند.
به گفته وی، هدف از طراحی این بخش، آشنایی نسل کودک و نوجوان با قهرمانان، شخصیتهای الهامبخش و الگوهای ملی است تا مخاطبان بتوانند در فضایی جذاب و نمایشی، با این چهرهها ارتباط برقرار کنند و آنها را الگوی خود قرار دهند.
مهدیزادهحسین همچنین با اشاره به رویکرد محتوایی فصل جدید گفت: در این فصل، موضوعاتی همچون ایران، مقاومت، ایستادگی و مقابله با ظلم، با تکیه بر مفاهیم قرآنی و با زبانی متناسب با گروه سنی کودک و نوجوان روایت میشود و بخشهای نمایشی و فرمی برنامه نیز در خدمت انتقال همین مفاهیم طراحی شدهاند.
وی افزود: اگرچه تلاوت قرآن همچنان محور اصلی «محفل ستارهها» است، اما این برنامه تنها به اجرای تلاوت محدود نیست و میزبان مهمانانی از حوزههای مختلف قرآنی، علمی، فرهنگی و هنری نیز هست.
حضور قاریان و حافظان قرآن، قصهگویان، دانشآموزان و نوجوانان فعال در عرصههای گوناگون، از جمله ویژگیهای این فصل به شمار میرود.
وی درباره بخشهای تعاملی آن نیز توضیح داد: یکی از طرحهای مهم این فصل، پویش حفظ آیات قرآن بهویژه جزء سیام است که در پاسخ به درخواستهای مخاطبان برای آغاز مسیر حفظ قرآن طراحی شده است.
زاده حسین ادامه داد: در همین راستا، اپلیکیشن رایگان «محفلستان» نیز برای مخاطبان تدارک دیده شده که در ۹۰ مرحله و متناسب با ۹۰ قسمت برنامه طراحی شده است.
در هر مرحله، آیات منتخب توسط اساتید برنامه ارائه، تلاوت و معنا میشود تا کودکان و نوجوانان بتوانند بهصورت تدریجی در مسیر حفظ جزء ۳۰ قرار بگیرند.
به گفته زادهحسین، مخاطبان برای دریافت اطلاعات مربوط به این برنامهها و پویشها میتوانند از طریق پیامک به شماره ۳۰۱۱۴۵ اقدام کنند.
وی در ادامه به پویش دیگری با عنوان «زندگی با ۱۱۰ آیه» اشاره کرد و گفت: در این طرح، ۱۱۰ آیه منتخب قرآن محور آموزش و گفتوگو قرار گرفته و بخشی از این آیات نیز بهطور مستقیم در برنامه تلویزیونی مطرح میشود.
این پویش علاوه بر تلویزیون، در قالب دورههای آموزشی مجازی و کلاسهای حضوری در مساجد، مراکز فرهنگی و دیگر پایگاههای محلی نیز دنبال میشود.
کارگردان «محفل ستارهها» همچنین از توسعه بسترهای آموزشی برنامه خبر داد و افزود: سکویی با عنوان «مدرسه محفل» نیز راهاندازی شده که در آن، محتوای آموزشی متنوعی برای گروههای سنی مختلف در حوزههایی همچون روخوانی، تجوید، مباحث فرهنگی و موضوعات مرتبط با قرآن در قالب ویدئوکست و پادکست ارائه میشود.
وی در پایان با اشاره به تفاوت «محفل ستارهها» با برنامه «محفل» در ماه رمضان گفت: تفاوت اصلی این دو برنامه در مخاطب هدف و لحن ارائه است؛ «محفل ستارهها» برای کودکان و نوجوانان، بهویژه گروه سنی حدود ۷ تا ۱۲ سال طراحی شده و به همین دلیل، فضای آن شادتر، بازیمحورتر و متناسبتر با نیازهای این گروه سنی است.