استاندار خراسان شمالی، با تأکید بر اهمیت بهره‌برداری از ظرفیت‌های میراث فرهنگی برای رونق گردشگری، از ثبت ملی ۵ اثر تاریخی استان در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بهمن نوری با اشاره به اینکه ثبت پنج اثر تاریخی خراسان شمالی نتیجه پیگیری‌های مستمر برای شناسایی و حفاظت از هویت تاریخی منطقه است، گفت: مسجد جامع درق، بقایای رباط اجغ، تپه رباط عشق و مسجد جامع ایور در شهرستان گرمه، ارگ کاظم خان در شهرستان جاجرم و تپه فریمان در شهرستان اسفراین، در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

استاندار خراسان شمالی در ادامه بیان اینکه ثبت ملی این آثار تنها یک اقدام حفاظتی نیست، بلکه زیرساختی کلیدی برای ورود خراسان شمالی به عرصه گردشگری پایدار است، افزود: با این اقدام، امکان برنامه‌ریزی برای معرفی هر چه بهتر این ظرفیت‌ها به گردشگران ملی و بین‌المللی فراهم شده است.

نوری در پایان تأکید کرد: حفظ آثار تاریخی و تبدیل آنها به قطب‌های جذب گردشگر، تمرکز ویژه‌ای خواهد داشت تا از اولویت‌هایی است که در مسیر توسعه‌ی استان بر آن تمرکز داریم.